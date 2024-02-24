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Лекция
16+
Морские биологи

Участники мероприятия узнают о работе морских биологов.

Центр «Архэ»
2 марта, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Океаны занимают 79% всей площади нашей планеты, тем не менее к их углубленному исследованию приступили лишь в конце XIX века. Но это было поверхностное изучение, в буквальном смысле — человек не может существовать в водной среде без специальных приспособлений. И только в середине прошлого века люди смогли наконец свободно плавать в морских глубинах. Лекция Ольги Арнольд будет посвящена морским биологам, от Николая Миклухо-Маклая и Александра Ковалевского до Ганса Хасса, Николая Кондакова, Ольги Хлудовой и Андреа Маршал.

Расписание
2
Суббота
Март 2024
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

14 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# животные
# косатки
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