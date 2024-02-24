О мероприятии

Когнитивный диссонанс — это состояние психологического дискомфорта или стресса, которое возникает у человека при противоречии убеждений, установок, моделей поведения, его ценностей или идей. В процессе принятия решений всегда присутствует некоторая степень диссонанса. Эта степень меняется со временем в зависимости от знаний и мудрости, которые мы приобретаем на жизненном пути. Сканирование мозга показало, что решения, связанные с более высоким уровнем когнитивного диссонанса, вызывают заметный электрофизиологический сигнал в префронтальной коре головного мозга — области, которая отслеживает внутренние конфликты и ошибки. Каковы основные причины возникновения когнитивного диссонанса в сознании людей? Как когнитивный диссонанс влияет на чувство гармонии и баланса? Как люди опираются на убеждения и какие стратегии используют, чтобы снизить конфликт в сознании? Какое влияние когнитивный диссонанс оказывает на принятие решений и самооценку? Как можно использовать понятие когнитивного диссонанса для повышения эффективности коммуникации? Ответы на эти и многие другие вопросы даст нейропсихолог Колобова Светлана Викторовна.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация