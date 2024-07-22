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Лекция
6+
Детские журналы — атавизм или способ пробудить у ребенка интерес к чтению?

Слушатели узнают о богатой истории издания детских журналов и их разнообразии.

Центр «Архэ»
23 июля, 20:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Онлайн Timepad

О мероприятии

Издатель и главный редактор журнала «Кот в мешке» Екатерина Третьякова расскажет о богатой истории издания детских журналов и их разнообразии. Вот только некоторые: «Детское чтение для сердца и разума» (1785), «Еж» и «Чиж» (1928), «Трамвай» (1990-е), «Кукумбер» (2000-е), «Кракатук» (2010-е).

Лектор расскажет как, кому и зачем пришла в голову идея журнала «Кот в мешке» и что из этого вышло. Обсудит, что именно в журнале дети читают сами и как взрослые могут это использовать в своих благих целях.  Является ли современный журнал продолжателем традиций классических литературных журналов? Призван ли он заменить ребенку книгу?

Расписание
23
Вторник
Июль 2024
Timepad Онлайн
20:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
52 минуты назад
Александр Речкин
2
# журналы
# образование
# чтение
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