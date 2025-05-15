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Форум
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Большая химия большой страны

Участников мероприятия ждет ярмарка вакансий, стендовые презентации и мастер-классы.

РХТУ им. Д.И. Менделеева
19 мая, 10:00 Идет 3 дня
Бесплатно Стоимость
Москва Миусская пл., д. 9

О мероприятии

С 19 по 21 мая 2025 года в Менделеевском университете пройдет масштабное событие — карьерный форум «Большая химия большой страны». Это не просто ярмарка вакансий, а целый цикл профориентационных, образовательных и деловых мероприятий, приуроченных к 60-летнему юбилею Дня химика и направленных на развитие национального проекта «Новые материалы и химия».

Форум объединит студентов, выпускников, представителей ведущих предприятий химической отрасли, исследовательских институтов, университетов, министерств и профильных союзов. Он станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов, стоящих перед современным химическим образованием, рынком труда, наукой и производством.

Участников ждет:

  • Ярмарка вакансий и стажировок, где студенты смогут напрямую пообщаться с представителями компаний, узнать о карьерных возможностях и выбрать путь развития.
  • Стендовые презентации и мастер-классы от индустриальных партнеров.
  • Специальные семинары, круглые столы и совещания с участием Минобрнауки России, Минпромторга России, Российской академии наук, Российского союза химиков и других организаций.
  • Обсуждение целевого обучения, сетевых программ, цифровых решений в производстве, взаимодействия науки и бизнеса, а также стратегии развития химической отрасли в рамках нацпроекта.
Расписание
19
Понедельник
Май 2025
Миусская пл., д. 9 Москва
10:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Миусская пл., д. 9

3 часа назад
Александр Речкин
4
# наука
# Россия
# химия
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# аукцион
# Динозавры
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# музей
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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