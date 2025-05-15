О мероприятии

С 19 по 21 мая 2025 года в Менделеевском университете пройдет масштабное событие — карьерный форум «Большая химия большой страны». Это не просто ярмарка вакансий, а целый цикл профориентационных, образовательных и деловых мероприятий, приуроченных к 60-летнему юбилею Дня химика и направленных на развитие национального проекта «Новые материалы и химия».

Форум объединит студентов, выпускников, представителей ведущих предприятий химической отрасли, исследовательских институтов, университетов, министерств и профильных союзов. Он станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов, стоящих перед современным химическим образованием, рынком труда, наукой и производством.

Участников ждет:

Ярмарка вакансий и стажировок, где студенты смогут напрямую пообщаться с представителями компаний, узнать о карьерных возможностях и выбрать путь развития.

Стендовые презентации и мастер-классы от индустриальных партнеров.

Специальные семинары, круглые столы и совещания с участием Минобрнауки России, Минпромторга России, Российской академии наук, Российского союза химиков и других организаций.

Обсуждение целевого обучения, сетевых программ, цифровых решений в производстве, взаимодействия науки и бизнеса, а также стратегии развития химической отрасли в рамках нацпроекта.

Расписание Миусская пл., д. 9 Москва 10:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация