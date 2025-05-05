Казанский собор, у памятника М. Кутузова

Санкт-Петербург Казанский собор, у памятника М. Кутузова

Петербург глазами геолога: как и чем строился город?

О мероприятии

Кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея им. академика Чернышева Михаил Никитин проведет необычную лекцию под открытым небом, в ходе которой участники мероприятия непременно раскроете для себя привычные места по-новому.

Слушатели смогут взглянуть на знаменитые постройки и улицы Санкт-Петербурга через рассказ о горных породах и материалах.

Расписание Казанский собор, у памятника М. Кутузова Санкт-Петербург 17:00 Купить