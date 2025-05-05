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Лекция
12+
Петербург глазами геолога: как и чем строился город?

Участники мероприятия увидят Санкт-Петербург «глазами» геолога.

Библиотека Планетарий 1
18 мая, 17:00 Идет 2 ч
500 Стоимость
Санкт-Петербург Казанский собор, у памятника М. Кутузова

О мероприятии

Кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея им. академика Чернышева Михаил Никитин проведет необычную лекцию под открытым небом, в ходе которой участники мероприятия непременно раскроете для себя привычные места по-новому.

Слушатели смогут взглянуть на знаменитые постройки и улицы Санкт-Петербурга через рассказ о горных породах и материалах.

Расписание
18
Воскресенье
Май 2025
Казанский собор, у памятника М. Кутузова Санкт-Петербург
17:00
Купить
Адрес

Казанский собор, у памятника М. Кутузова

7 минут назад
Александр Речкин
1
# геология
# история
# Россия
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
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