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Сделан огромный шаг к запуску окололунной станции Gateway

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что программа будущей космической станции Gateway — форпоста, предназначенного для размещения астронавтов на окололунной орбите — только что преодолела критически важный рубеж.

Модуль HALO во время испытаний / © Thales Alenia Space

По данным NASA, жилой и логистический аванпост Gateway — модуль HALO — успешно прошел статические испытания на нагрузку.

Другими словами, HALO не треснет в экстремальных условиях, с которыми ему придется столкнуться в космосе.

Модуль HALO во время испытаний / © Thales Alenia Space

Сейчас HALO находится в Италии, на объекте компании Thales Alenia Space. По завершении всех этапов испытаний его доставят в Аризону, где подрядчик NASA — компания Northrop Grumman — добавит к модулю последние штрихи.

Хотя стресс-тест стал ключевым прорывом для миссии Gateway, до ее запуска еще далеко.

Аванпост будут запускать по частям. Первые компоненты, которые отправятся в космос — HALO и Power and Propulsion Element (PPE), — должны стартовать на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX не ранее декабря 2027 года.