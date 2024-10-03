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В США рассказали, как спасти лунную программу NASA
Американский журналист и космический обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер заявил, что, независимо от итогов выборов президента США в ноябре, лунную программу «Артемида» по возвращению людей на поверхность естественного спутника Земли не получится реализовать. Поэтому она нуждается в кардинальном изменении.
Бергер перечислил основные проблемы программы «Артемида»:
- Первый пилотируемый полет на космическом корабле «Орион», разработка которого шла два десятилетия, остается под вопросом из-за проблем с теплозащитным экраном;
- Первую лунную миссию постоянно переносят на более поздние сроки. Официально NASA планирует отправить людей на Луну в сентябре 2026 года, а если посмотреть правде в глаза, то агентству необходимо решить проблему не только с теплозащитой «Ориона», но и с лунным посадочным модулем (задержки в создании корабля Starship компании SpaceX), и скафандрами (их разрабатывает Axiom Space), которые будут готовы не ранее 2028 года;
- Появляется все больше свидетельств того, что Китай вкладывает значительные ресурсы в свою программу по высадке двух тайконавтов на Луну к 2030 году, стремясь одержать геополитическую «победу», обойдя США в лунной гонке.
Поэтому журналист предложил изменить программу «Артемида», отказавшись от строительства окололунной станции Lunar Gateway и модернизации тяжелой ракеты SLS. Высвободившиеся ресурсы можно направить на поддержку лунной версии корабля Starship и скафандры от Axiom Space.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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