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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 час назад
Рейтинг: +592
Посты: 1327

Стала известна стоимость создания российского аналога Starlink

Проект по созданию российского спутникового интернета, который станет аналогом системы Starlink Илона Маска, может обойтись почти в половину триллиона рублей.

Сообщество
# Starlink
# космос
# спутники
# технологии
Спутник компании «Бюро 1440» / © «Бюро 1440»
Спутник компании «Бюро 1440» / © «Бюро 1440»

Развертывание группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет, состоящей из 383 аппаратов, должно начаться в следующем году и займет пять лет. По последним подсчетам, это может обойтись в 445 миллиардов рублей, сообщили «Известия».

Большую часть средств (329 миллиардов рублей) планируют привлечь от частных инвесторов, а 116 миллиардов будет выделено из государственного бюджета. Реализацией проекта занимается компания «Бюро 1440».

«Развитие спутниковой связи — один из основных приоритетов на ближайшую перспективу. Он обязательно войдет в новый национальный проект „Экономика данных и цифровая трансформация государства“», — отметили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Почти три года назад «Роскосмос» просил полтора триллиона рублей, чтобы начать создание российского спутникового интернета «Сфера», поэтому озвученная недавно сумма уже не выглядит пугающей. Правда, проект российского Starlink пока находится на стадии межведомственного согласования. 

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Комментарии

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1 Комментарий
Vlad Ok
Vlad Ok
28 минут назад
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0
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4.4 лярда баксов всего за 400 аппаратов? Куда дешевле купить у маска и спутники и запуски :)) и в след году уже будут летать и работать. Штук 400 за лярда полтора :) Посчитаем... Т.е. 20 запусков по 50 лямов по 20 штук спутников за запуск - это лярд, и 400 спутников старлинк-рос по пол.ляма за штучку это 200 миллионов баксов. 1.2 лярда да еще и с существенным наваром Маску :) (Стоимость 1 старлинка 250 тыщ баксов а одного запуска -менее 30 млн долларов по данным операционного директора спейс икс Гвинна Шоттвела. 25 октября 2019. Сейчас я думаю и того дешевле) Ну или у родных братьев китаезей за лярд. А на сэкономленное мона будет еще в китае и космическую станцию купить мейд ина чайна, все дела. ЧайнаРос-1 :))
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# ветер
# дюны
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Стала известна стоимость создания российского аналога StarlinkСтала известна стоимость создания российского аналога Starlink

Vlad Ok
31 минута назад
Сергей, вот и будут в когрессе на слушаньях выяснять чзх, назвав экспертов и очевидцев

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Vlad Ok
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Vlad Ok
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Станислав, есть конечно. См. на сайте источника

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