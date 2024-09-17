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Стала известна стоимость создания российского аналога Starlink

Проект по созданию российского спутникового интернета, который станет аналогом системы Starlink Илона Маска, может обойтись почти в половину триллиона рублей.

Спутник компании «Бюро 1440» / © «Бюро 1440»

Развертывание группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет, состоящей из 383 аппаратов, должно начаться в следующем году и займет пять лет. По последним подсчетам, это может обойтись в 445 миллиардов рублей, сообщили «Известия».

Большую часть средств (329 миллиардов рублей) планируют привлечь от частных инвесторов, а 116 миллиардов будет выделено из государственного бюджета. Реализацией проекта занимается компания «Бюро 1440».

«Развитие спутниковой связи — один из основных приоритетов на ближайшую перспективу. Он обязательно войдет в новый национальный проект „Экономика данных и цифровая трансформация государства“», — отметили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Почти три года назад «Роскосмос» просил полтора триллиона рублей, чтобы начать создание российского спутникового интернета «Сфера», поэтому озвученная недавно сумма уже не выглядит пугающей. Правда, проект российского Starlink пока находится на стадии межведомственного согласования.