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Porsche планирует построить свою первую жилую башню в Азии

Немецкий автомобильный бренд Porsche представил проект Porsche Design Tower Bangkok — своего третьего жилого высотного здания в мире и первого в Азии. Представители компании назвали его «архитектурным шедевром».

Рендер башни Porsche Design Tower в Бангкоке / © Porsche Design

Компания Porsche Design, выпускающая предметы роскоши, совместно с организацией Ananda Development разработала проект элитного жилого комплекса в столице Таиланда.

Рендер башни Porsche Design Tower в Бангкоке / © Porsche Design

По завершении строительства 95-метровое здание станет третьим жилым комплексом Porsche — после башен в Майами (США) и Штутгарте (Германия).

Рендер башни Porsche Design Tower в Бангкоке / © Porsche Design

В башне Porsche Design Tower в Бангкоке разместятся 22 роскошных апартамента площадью до 1135 квадратных метров каждый. Также в здании оборудуют 25-метровый бассейн, фитнес-центр, спа-салон и конференц-залы.

Рендер башни Porsche Design Tower в Бангкоке / © Porsche Design

Строительство Porsche Design Tower должно стартовать в начале 2025 года, а окончание работ ожидается к концу 2028-го.

Рендер башни Porsche Design Tower в Бангкоке / © Porsche Design

Рендер гаража башни Porsche Design Tower в Бангкоке / © Porsche Design