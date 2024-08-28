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«Нет шансов»: способность Саудовской Аравии создать из «Зеркальной линии» настоящий город поставили под сомнение

Писатель Крис Хейблс Грей, консультировавший агентство развития территории Neom по проекту лежачего мегаполиса «Зеркальная линия», заявил, что Саудовской Аравии не удастся создать полноценный город: это будет лишь «курорт для богатых».

«Очевидно, что [проект The Line] всегда был нацелен на то, чтобы стать курортом для действительно богатых людей. Города выполняют чрезвычайно важные функции в культурном, экономическом, духовном и политическом плане. А этот строящийся город не выполняет ни одну из них», — объяснил Крис Хейблс Грей.

Он также отметил, что рекламные видео от Neom должны были завлекать публику и демонстрировать «удивительно заманчивое видение будущего, которому не бывать». Лежачий небоскреб, по словам писателя, расположится «в глуши», что делает его хорошим местом для курорта, но неспособным интегрироваться в культуру местных племен, например Аль-Хувайтат.

Представителей этого кочевого племени насильно выселили из деревень, чтобы освободить место под строительство The Line. По данным ООН, троих человек приговорили к казни за сопротивление, еще троих — к длительному тюремному заключению.

В Neom заявляли, что «Зеркальную линию» строят как для туристов, так и для постоянных жителей. Однако из данных Bloomberg следует, что к 2030 году в новом футуристичном мегаполисе у залива Акаба смогут жить 300 000 человек — это ниже предыдущего целевого показателя на 1,5 миллиона.