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NASA не отменило лунную миссию Astrobotic, что полетит вместо VIPER?

На прошлой неделе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что отменило программу создания первого своего лунохода под названием VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) из-за проблем с бюджетом. Однако спускаемый модуль Griffin компании Astrobotic, на борту которого должен был находиться VIPER, все же отправится на Луну.

Концепт посадочного модуля Griffin / © Astrobotic

По словам генерального директора компании Astrobotic Джона Торнтона, Griffin доставит на поверхности естественного спутника Земли солнечные батареи, создаваемые в рамках программы LunaGrid. Добытая ими энергия сможет заряжать посадочные модули и роверы, позволяя им пережить лунную ночь.

Griffin – это посадочный модуль среднего класса, который предназначен для доставки на поверхность Луны 625 килограмм полезной нагрузки.