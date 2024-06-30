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Hitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывно
Японская компания Hitachi Construction Machinery сообщила, что созданный ее специалистами первый в мире сверхбольшой полностью аккумуляторный карьерный самосвал начал работу на руднике Кансанши в Замбии.
Самосвал создали на базе грузовика Hitachi EH4000 AC-3. Его длина составляет 14 метров, он оснащен шинами диаметром 74 сантиметра и силовой установкой Cummins мощностью 2500 лошадиных сил.
Грузоподъемность самосвала составляет 221 тонну. о емкости аккумулятора производитель ничего не сообщил.
Как пишет издание New Atlas, новый аккумуляторный карьерный самосвал способен работать в непрерывном режиме благодаря сети проводов, натянутых на территории рудника, в сочетании с системой рекуперативного торможения, установленной на прототипе. То есть по принципу, напоминающему работу обычного троллейбуса, но без необходимости остановки для подзарядки.
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