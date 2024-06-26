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Самый длинный в мире подводный тоннель построят к 2029 году

В Балтийском море ведут строительство подводного автомобильного и железнодорожного тоннеля длиной 18 километров. Он свяжет Германию и Данию.

Строительство самого длинного в мире подводного тоннеля / © Femern A/S

Фемарнбельтский тоннель, открытие которого ожидается в 2029 году, соединит датский город Редбю с немецкой общиной Путгартен. Срок эксплуатации оценивают как минимум в 120 лет.

© Femern A/S

Путешественникам придется либо совершить семиминутную поездку на поезде, либо 10-минутную поездку на автомобиле, чтобы пересечь Фемарнбельтский тоннель. Сегодня преодоление этого водного препятствия на пароме занимает 45 минут.

Тоннель будет состоять из 79 стандартных и 10 специальных секций / © Femern A/S

Тоннель будет состоять из 79 стандартных и 10 специальных секций. Каждая стандартная весит примерно 73 000 тонн, имеет длину 217 метров, ширину 42 метра и высоту 10 метров. Специальные секции немного меньше по длине, но чуть шире и выше.

Секции тоннеля отливают на суше, затем доставляют на место стройки с помощью баржи, погружают и герметизируют на морском дне, на глубине до 40 метров.

© Femern A/S