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Самый длинный в мире подводный тоннель построят к 2029 году
В Балтийском море ведут строительство подводного автомобильного и железнодорожного тоннеля длиной 18 километров. Он свяжет Германию и Данию.
Фемарнбельтский тоннель, открытие которого ожидается в 2029 году, соединит датский город Редбю с немецкой общиной Путгартен. Срок эксплуатации оценивают как минимум в 120 лет.
Путешественникам придется либо совершить семиминутную поездку на поезде, либо 10-минутную поездку на автомобиле, чтобы пересечь Фемарнбельтский тоннель. Сегодня преодоление этого водного препятствия на пароме занимает 45 минут.
Тоннель будет состоять из 79 стандартных и 10 специальных секций. Каждая стандартная весит примерно 73 000 тонн, имеет длину 217 метров, ширину 42 метра и высоту 10 метров. Специальные секции немного меньше по длине, но чуть шире и выше.
Секции тоннеля отливают на суше, затем доставляют на место стройки с помощью баржи, погружают и герметизируют на морском дне, на глубине до 40 метров.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Авторы нового исследования изучили, как стиль воспитания косвенно — через уровень стресса — влияет на то, что впоследствии ребенок будет подвержен эпизодическому пьянству и проблемам, связанным с алкоголем. Результаты оказались довольно неожиданными.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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