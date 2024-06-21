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Rocket Lab совершила 50 первых ракетных запусков быстрее, чем любая другая частная космическая компания

Космическая компания Питера Бека провела успешный пуск легкой ракеты-носителя Electron 20 июня, в 21:13 по московскому времени, со стартового комплекса в Новой Зеландии. Этот запуск стал восьмым для Rocket Lab в 2024 году и 50-м за все время существования компании.

Пятидесятый запуск ракеты Electron / © Rocket Lab

Итого Rocket Lab осуществила 50 первых запусков своей ракеты быстрее, чем любая другая частная космическая компания в истории. С дебютного полета Electron прошло семь лет и один месяц.

Для сравнения: SpaceX потребовалось семь лет и девять месяцев для 50 запусков Falcon 9, в то время как ракета Atlas V компании United Launch Alliance достигла этого рубежа чуть менее чем за 10 лет, а европейская Ariane 5 — за 11 лет и девять месяцев.

© Rocket Lab

Теперь Electron занимает третье место по количеству стартов в 2024 году среди всех орбитальных ракет (после Falcon 9 и китайской Long March 2).

Во время юбилейного полета Electron вывела на орбиту пять спутников компании Kineis, каждый массой по 30 килограммов.