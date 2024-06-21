  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Вчера, 07:45
Рейтинг: +888
Посты: 1620

Rocket Lab совершила 50 первых ракетных запусков быстрее, чем любая другая частная космическая компания

Космическая компания Питера Бека провела успешный пуск легкой ракеты-носителя Electron 20 июня, в 21:13 по московскому времени, со стартового комплекса в Новой Зеландии. Этот запуск стал восьмым для Rocket Lab в 2024 году и 50-м за все время существования компании.

Сообщество
# Electron
# Rocket Lab
# космос
Пятидесятый запуск ракеты Electron / © Rocket Lab
Пятидесятый запуск ракеты Electron / © Rocket Lab

Итого Rocket Lab осуществила 50 первых запусков своей ракеты быстрее, чем любая другая частная космическая компания в истории. С дебютного полета Electron прошло семь лет и один месяц.

Для сравнения: SpaceX потребовалось семь лет и девять месяцев для 50 запусков Falcon 9, в то время как ракета Atlas V компании United Launch Alliance достигла этого рубежа чуть менее чем за 10 лет, а европейская Ariane 5 — за 11 лет и девять месяцев. 

© Rocket Lab

Теперь Electron занимает третье место по количеству стартов в 2024 году среди всех орбитальных ракет (после Falcon 9 и китайской Long March 2).

Во время юбилейного полета Electron вывела на орбиту пять спутников компании Kineis, каждый массой по 30 килограммов. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Популярные По порядку
17 Комментариев
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
1 день назад
-
1
+
В заголовке на хватает слова "первые": первые пятьдесят запусков. Потому что просто пятьдесят запусков за самое короткое время выполнила СпейсХ. Сразу это непонятно, что первые 50 - я, например, по заголовку подумал просто серия из 50 пусков, самая короткая по времени. Ну и запуски не совершают, а выполняют. Совершают подвиги. Помню, одному генерал-майору (авиация, там и генералы некоторые летают) после выполнения прыжка с парашютом (тренировочные, весь летный состав должен делать два прыжка в год) принесли его парашютную книжку, расписаться за прыжок, он разговаривал с кем-то, машинально спрашивает - что? "Расписаться за прыжок, товарищ генерал, который вы совершили". Генерал как-то хмуро посмотрел на человека с книжкой, и сказал: "Совершают подвиги. А прыжки - выполняют. Давай книжку." Взял книжку и расписался. Мне запомнилось. Передаю авторам заметки.)
Ответить
-
1
+
    Никита Емельянов
    Никита Емельянов
    1 день назад
    -
    0
    +
    Николай, выполняют боевые задачи, а пуски производят.
    Ответить
    -
    0
    +
    +
      ещё комментарии
      Николай Цыгикало
      Николай Цыгикало
      1 день назад
      -
      0
      +
      Никита, тоже верно. Но произвести пуск — это сам факт запуска. Безотносительно того, чем он закончился, выполнена ли полётная задача. А выполненный пуск — это успешный пуск. Можно произвести пуск, который закончится аварийно, или не дай бог катастрофически. Но выполненные пуски аварийными не бывают. Хотя тут могут быть разногласия, но обычно так.
      Ответить
      -
      0
      +
    Мария А.
    Мария А.
    1 день назад
    -
    0
    +
    Николай, что совершить, что произвести, что выполнить, что осуществить (хотя это слово мне нравится) - это все синонимы, не нужно придираться к словам. Откройте тогда толковый словарь. СОВЕРШИТЬ 1.0. с оттенком офиц. Сделать так, чтобы что-л. состоялось, имело место, стать исполнителем чего-л. Син. произвести, предпринять, осуществить. Ср. выполнить. Совершить какой-л. поступок (подвиг, прогулку, путешествие, поездку, открытие, реконструкцию чего-л., обряд, богослужение, намаз, посадку, взлёт, подъём, спуск, какой-л. проступок, побег, ошибку, преступление, нападение, ограбление, налёт на кого-что-л., захват кого-чего-л., переворот, взлом, подлог, подмену, зло, непоправимое, ужасное …). Совершить что-л. умышленно (намеренно, неожиданно, успешно …). □ Обычно мы говорим «Самолёт сел», а на официальном языкe это будет «Самолёт совершил посадку». В состоянии аффекта человек иногда совершает очень странные действия. Это открытие может совершить революцию в технике. Врачи совершили почти невозможное – спасли ему жизнь. ● 1.1. с оттенком офиц. Заключить с соблюдением необходимых формальностей. С. сделку.
    Ответить
    -
    0
    +
    +
      ещё комментарии
      Николай Цыгикало
      Николай Цыгикало
      1 день назад
      -
      3
      +
      Мария, напрасно вы воспринимаете мои комментарии как придирки к словам. Автор, разумеется, может писать как ему угодно. Я лишь отмечаю, какие оттенки и акценты приняты в области летающей техники — авиации и ракетно-космической области. И привожу примеры из жизни, оттеняющие эту тонкую семантику. Если формально толковый словарь говорит о семантической идентичности — значит, формально всё верно. Я же говорю о принятых тональностях в этой области, так мне кажется интереснее; и не я их придумал или изобрёл, а они реально есть. Ими и делюсь с теми, кому интересно. Толковый словарь этих оттенков не содержит и не передаёт. Он их и не покажет.
      Ответить
      -
      3
      +
        Иван Колупаев
        Иван Колупаев
        1 день назад
        -
        0
        +
        Николай, а если про преступников статья будет придется учитывать особенности разговора принятые в их среде? 😁 Смиритесь, статья пишется не для летчиков, космонавтов, моряков или парикмахеров.
        Ответить
        -
        0
        +
          Николай Цыгикало
          Николай Цыгикало
          1 день назад
          -
          0
          +
          Иван, она написана про запуски. Я и отметил, как принято в этой области. Ни разу не слышал, что стартовая команда совершила запуск. Произвела, выполнила, осуществила - да. Но чтоб совершали запуски — такого не встречал в ракетной среде. Посмотрите сайты Новости Космонавтики Железнякова, или тот же Роскосмос - на них запуски ракет никогда не совершают. И в официальных документах о запусках "совершение" никогда не попадалось, ни в рабочих докладах. Ни запуски ракет, ни полёты в авиации. "Совершение запуска" воспринимается с улыбкой. Поэтому глаз это и отметил.
          Ответить
          -
          0
          +
            Иван Колупаев
            Иван Колупаев
            1 день назад
            -
            0
            +
            Николай, вечер в хату 😉 Все же стоит отличать специализированный ресурс от научно-популярного журнала где тематика гораздо шире.
            Ответить
            -
            0
            +
              Николай Цыгикало
              Николай Цыгикало
              1 день назад
              -
              0
              +
              Иван, так в новости базара о хате нету. ) будет тематика новости соответствующая - тогда будет логично гармонично) а так шняга беспонтовая тут.
              Ответить
              -
              0
              +
                Иван Колупаев
                Иван Колупаев
                1 день назад
                -
                0
                +
                Николай, так ведь и сайт называется не сизо.ру или зонателеком
                Ответить
                -
                0
                +
                Николай Цыгикало
                Николай Цыгикало
                1 день назад
                -
                0
                +
                Иван, не понял логики, ну да ладно.) новость была про запуски, отметил что их не совершают, а выполняют. Написал в тематике этой новости, про пуски. А так можно и "зафигачили" писать, если охота. Смысл тоже понятен. Тут возражений нет.)
                Ответить
                -
                0
                +
                Иван Колупаев
                Иван Колупаев
                1 день назад
                -
                0
                +
                Николай, никто не мешает вам писать новости о космонавтике с использованием профессионального сленга. Но всех-то душнить зачем?
                Ответить
                -
                0
                +
                Николай Цыгикало
                Николай Цыгикало
                1 день назад
                -
                0
                +
                Иван, понял, нефиг так нефиг. Больше сайт своим спамом не загрязняю. Приношу извинения. Не поминайте лихом. Сайту удачи и процветания.
                Ответить
                -
                0
                +
                Иван Колупаев
                Иван Колупаев
                1 день назад
                -
                0
                +
                Николай, взрослый вроде человек, а сразу на обидки )) Вы же сами были против когда Виктор Ларионов занялся тем же самым но в немного другой области. Когда вы рассказываете как правильно запускать ракеты это прекрасно, вы в этом деле разбираетесь лучше нас всех, но когда рассказываете журналистам как правильно писать статьи это немного перебор.
                Ответить
                -
                0
                +
        Мария А.
        Мария А.
        1 день назад
        -
        0
        +
        Николай, мы руководствуемся словарями, а не присказками генералов, уж простите.
        Ответить
        -
        0
        +
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Июн
Бесплатно
Как лечить светом?
ВЭБ
Москва
Лекция
22 Июн
400
XIX век — начало техноэпохи
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июн
300
Многоногие соседи: путешествие в микромир
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
23 Июн
Бесплатно
На грани двух стихий
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Июн
Бесплатно
Тайны вечной мерзлоты
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Июн
Бесплатно
Дипфейки или как обнаружить ненастоящее лицо на фотографии
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июн
600
Зрение. От фотона к мозгу
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Стоики. О свободе и долге
«Новый Акрополь»
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Из космической коллекции Политехнического музея
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:22
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
Позавчера, 11:38
МПСУ

Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

Эмоциональное выгорание ИТ-специалиста напрямую связано с его личностными характеристиками. С профессиональными перегрузками и стажем связи нет. К такому выводу пришли ученые МПСУ, которые исследовали ИТ-специалистов двух компаний. Жизнестойкость, то есть способность человека выдерживать стрессовые ситуации без снижения успешности деятельности, в совокупности с внутренней положительной мотивацией формируют иммунитет к эмоциональному выгоранию специалиста в ИТ-сфере. Блокаторами стали интерес к работе и профессиональная удовлетворенность.

МПСУ
# выгорание
# ИТ-специалисты
# профвыгорание
# профессия
Позавчера, 11:06
НИУ ВШЭ

Российские ученые обнаружили высокую концентрацию фотоэлектронов над поверхностью спутника Сатурна

Энцелад — один из крупнейших спутников Сатурна, где потенциально может существовать внеземная микробная жизнь. Исследователи НИУ ВШЭ и ИКИ РАН вычислили характеристики пылевой плазмы и электрических полей, а также концентрацию фотоэлектронов вблизи поверхности спутника. Несмотря на удаленность Энцелада от Солнца, фотоэффект на его поверхности оказался важен для формирования пылевой плазмы.

НИУ ВШЭ
# плазма
# Сатурн
# фотоэлектроны
# Энцелад
Вчера, 15:22
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
18 июня
Сколтех

У нового соединения лантана с водородом при высоком давлении обнаружили свойства «странного» металла

Ученые из Сколтеха, Цзилиньского университета и Центра передовых исследований в области науки и технологий высокого давления в Пекине (HPSTAR), а также их немецкие коллеги синтезировали и исследовали новый тип сверхпроводника с высоким содержанием водорода — супергидрид лантана типа A15 с формулой La4H23. Новый материал обладает сверхпроводимостью при температуре ниже −168 градусов и давлении в 1,2 миллиона атмосфер.

Сколтех
# водород
# лантан
# металл
# температура
19 июня
ПНИПУ

Ученые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих пор

Шаровая молния — выдумка или реальное явление, что такое темная материя и как она влияет на массу Вселенной? Для чего предназначены узоры на кончиках пальцев? Как мы «заражаемся» зевотой и почему мы чихаем, глядя на солнце? Отчего правшей больше, чем левшей и что нужно, чтобы сработал эффект плацебо? Об этом рассказали ученые Пермского Политеха.

ПНИПУ
# зевота
# левши
# правши
# темная материя
# чихание
# шаровая молния
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В популярных чистящих губках увидели источник загрязнения микропластиком

    6 часов назад

  2. Веселящий газ назвали растущей угрозой для климата

    6 часов назад

  3. Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

    Вчера, 15:47

  4. В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

    Вчера, 15:22
Выбор редакции

Земной шар как обсерватория: можно ли ловить гравитационные волны геомагнитным полем?

19 июня

Последние комментарии

Alexander Nazarov
9 минут назад
Н., я, например, с интересом прочитал ваши комментарии и взял на заметку.

Rocket Lab совершила 50 первых ракетных запусков быстрее, чем любая другая частная космическая компанияRocket Lab совершила 50 первых ракетных запусков быстрее, чем любая другая частная космическая компания

Alexander Nazarov
27 минут назад
Иван, если схлопнится, то мы это не успеем осознать. Поэтому, пофик 😎

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

PotatOS gladosovich
3 часа назад
Китаю следовало бы озаботиться другими вопросами, вся эта мишура вскоре опадёт. И останется смог и перенаселение в городах.

В Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамакВ Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

PotatOS gladosovich
3 часа назад
Долбогребизм самоподдерживающаяся структура, без усилий извне сложно её разрушить

В Израиле нашли остатки одного из самых древних кораблей в регионеВ Израиле нашли остатки одного из самых древних кораблей в регионе

PotatOS gladosovich
3 часа назад
Правила безопасности написаны кровью! Высосанной из пальца. Именно поэтому два человека осущесвляют очистку амфор в касках. Почему без защитных

В Израиле нашли остатки одного из самых древних кораблей в регионеВ Израиле нашли остатки одного из самых древних кораблей в регионе

1 2
6 часов назад
Самые древние породы, это выпавшие с неба хондриты))

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планетыВ Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Alexey Vinogradov
7 часов назад
надо заметить, что 1exdetion – это дайверы, чье дело нырять. С эхолотами там работали другие люди из совершенно другой организации ))

Судно, полное сокровищ, обнаружили на дне Ладожского озераСудно, полное сокровищ, обнаружили на дне Ладожского озера

Павел Петров
7 часов назад
Какой-то новодел. Чел хотел быть пиратом, причём компьютерным, что подтверждает наличие телеграфа на борту, но... не дожил и не доплыл до изобретения

Судно, полное сокровищ, обнаружили на дне Ладожского озераСудно, полное сокровищ, обнаружили на дне Ладожского озера

Alex Lw
8 часов назад
На месте военных я бы изучал в настоящее время системы быстрой постановки дымовых завес. Чем больше на генерируешь в совокупности с насыщением

Австралийские военные испытали лазер, способный уничтожить быстродвижущиеся целиАвстралийские военные испытали лазер, способный уничтожить быстродвижущиеся цели

Alex Lw
8 часов назад
Неплохая работа искать микропластик в частях мужиков. Можно даже угадать название следующей публикации! "Ученые обнаружили силикон в женской

Микропластик впервые обнаружили в человеческих пенисахМикропластик впервые обнаружили в человеческих пенисах

Григорий Штыков
8 часов назад
Очередной громкий заголовок, сама статья полная ерунда. "С профессиональными перегрузками и стажем связи нет." - как такой вывод можно сделать на

Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

Alex Lw
8 часов назад
Кто им поверит? )

Миф о пользе рога носорога для здоровья научно разоблачилиМиф о пользе рога носорога для здоровья научно разоблачили

Alex Lw
8 часов назад
Чем больше в местности употребляется алкоголь, тем чаще там видят НЛО и шаровые молнии. Как только населению стал доступен Фотошоп, количество

Ученые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих порУченые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих пор

Major Melody
12 часов назад
Название "реликтовые гравитационные волны" было и до Горькавого. В 2020-м году был опубликован фантастический рассказ "Мажорная мелодия": "Учёные

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

Иван Колупаев
14 часов назад
Гена, все умрут, так или иначе. Но никто почему-то не торопится.

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

Гена Пастухов
15 часов назад
Иван, и нам это станет совершенно пофик.

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

CNT Mineral
18 часов назад
Alexey, два чаю этому геологу)))

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планетыВ Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Alexander Baulin
20 часов назад
Иван, +100500

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

Alexander Baulin
20 часов назад
А сколько научных коллективов подтвердило расчёты Николая?

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

Александр Березин
21 час назад
1, взрывная волна сверхновой двигается так, что успевает разогнать протоны не в каком-то одном "слое", а в большом объеме. Оценка в века повышенного

Взрыв близкой сверхновой уравняли с воздействием человечества на атмосферу ЗемлиВзрыв близкой сверхновой уравняли с воздействием человечества на атмосферу Земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно