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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 час назад
Рейтинг: +573
Посты: 1227

В Китае построили огромный музей фотографии

В октябре 2024 года на юго-востоке Китая, в относительно небольшом по местным меркам городе Лишуй с населением 2,5 миллиона человек, откроется новый огромный музей фотографии.

Сообщество
# Китай
# строительство
# технологии
Проект Центра культуры фотографии Лишуй / © Lishui Photography Culture Center
Проект Центра культуры фотографии Лишуй / © Lishui Photography Culture Center

На строительство Центра культуры фотографии Лишуй ушло два года. Общая площадь застройки составила 34 221 квадратный метр, из которых 15 150 квадратных метров отведено под три этажа выставочной площади.

Для сравнения: недавно построенный Центр фотографии Виктории и Альберта в Лондоне занимает всего 1000 квадратных метров экспозиционной площади, а международный центр фотографии Essex Crossing в Нью-Йорке, открытый в 2020 году, имеет в своем распоряжение чуть более 3700 квадратных метров.

Проект Центра культуры фотографии Лишуй / © Lishui Photography Culture Center
Проект Центра культуры фотографии Лишуй / © Lishui Photography Culture Center

Лишуй считается духовным центром китайской фотографии во многом благодаря всемирно известным фотографам, которые живут в этом городе. А с 2004 года там раз в два года проводят фестиваль фотографии Лишуй. 

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