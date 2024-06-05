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Архитекторы предложили превратить километровые небоскребы в огромные аккумуляторы

Американское архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM), которое спроектировало самое высокое на сегодня здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» в ОАЭ — совместно со швейцарской компанией Energy Vault Holdings изучает возможности по возведению километровых небоскребов, оснащенных площадками по аккумулированию электрической энергии в гравитационных системах.

Проект небоскреба, оснащенного площадкой по аккумулированию электрической энергии в гравитационных системах / © SOM / Energy Vault Holdings

Идея заключается в том, чтобы запасать энергию при подъеме многотонных блоков на высоту от 300 до 1000 метров, а вырабатывать ее в процессе контролируемого спуска блоков на уровень земли.

В момент избытка электрической энергии блоки подаются к лифтам и поднимаются на высоту. Когда выработка электрической энергии падает, блоки спускаются на лифтах вниз, раскручивая роторы генераторов и вырабатывая электричество. Подобные системы уже проходят испытания. По расчетам, за время спуска блока размерами 3,5×2,7×1,3 метра со скоростью два метра в секунду вырабатывается примерно один мегаватт электричества.

Помимо гравитационной системы, инженеры предлагают аналогичным образом использовать воду: ее можно перекачивать на вершину небоскреба, а затем сбрасывать для запуска турбин и производства электроэнергии.

На первый взгляд, преимущества таких систем неоспоримы, однако на практике процесс включает решение таких вопросов, как способность конструкции выдерживать дополнительный вес гравитационной системы, а также ее эффективность и обслуживание.

К ключевым проблемам относится и объем, который займет конструкция и все ее движущиеся части. Если окажется, что система требует слишком много места, то строительство небоскреба, накапливающего энергию такими способами, будет экономически нецелесообразным.