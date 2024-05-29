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В Чехии женщина во время прогулки нашла более 2000 средневековых монет

Местная жительница во время прогулки в окрестностях города Кутна-Гора (Чехия) обнаружила клад XII века, состоящий из более чем 2000 серебряных монет. Археологи уже назвали эту находку одной из величайших за последнее десятилетие.

Средневековые серебряные монеты, которые во время прогулки нашла местная жительница / © Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences

Прибывшие на место находки специалисты из Института археологии Чешской академии наук обнаружили более 2150 монет, которые были спрятаны в керамическом сосуде во время политической нестабильности в XII веке.

Средневековые серебряные монеты, которые во время прогулки нашла местная жительница / © Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences

Серебряные монеты, по мнению экспертов, были отчеканены в средневековой Праге во времена правителей из рода Пржемысловичей: Вратиславе II (1035 — 1092 гг.) и его сыновьях Бржетиславе II (1056 — 1100 гг.) и Борживое II (1065 — 1124 гг.).

Средневековые серебряные монеты, которые во время прогулки нашла местная жительница / © Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences

Историки обещают описать все монеты и рассказать о результатах их исследования к лету 2025 года.