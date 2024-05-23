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Австралийские ученые выяснили, почему у обезьян-носачей такие большие носы
Носачи (Nasalis larvatus) часто встречаются в рейтингах самых уродливых животных на земле. Их нос значительно больше относительно тела, чем у большинства других млекопитающих. Однако ученые долго не могли понять, почему эволюция одарила такой «фишкой» этот вид приматов. Наконец, исследователи из Австралии дали ответ на вопрос.
Nasalis larvatus — один из крупнейших видов обезьян в Азии. В основном они обитают в мангровых лесах острова Калимантан (его еще называют Борнео) в Индонезии. Неудивительно, что судьба этих животных заинтересовала ученых одной из самых близких к Индонезии стран — Австралии.
Исследователи из Австралийского национального университета написали статью, в которой предложили первое в мире объяснение, почему у самцов носачей такой большой нос. Материал опубликован в журнале Scientific Reports.
Ученые исследовали с помощью 3D-сканирования 142 черепа обезьян подсемейства церкопитекоидов: носачей (Nasalis larvatus) и трех родственных приматов (Cercopithecus mitis, Colobus polykomos, Macaca fasciluaris) в качестве сравнительной выборки. При сканировании биологи определили размер и форму ноздрей, а также носовой полости у образцов.
«Мы используем данные черепно-носовых исследований, чтобы оценить, нужны ли обезьянам-носачам большие носы для визуальных и/или акустических сигналов другим особям», — отметили авторы статьи.
Оказалось, у мужских особей Nasalis larvatus нос на 26% больше, чем у самок. Кроме того, у них совершенно разное строение. Например, в отличие от самок, у самцов нос продолжает расти и после половой зрелости.
Кроме того, ученые подтвердили свою гипотезу, что большой нос служит сигналом полового созревания у самцов носачей. Во время исследования биологи выяснили: размер носового отверстия увеличивается по мере созревания зубов, то есть чем старше особь, тем больше ее нос. Таким образом обезьяны могут визуально определить доминирующего самца.
Что касается акустических сигналов, то благодаря необычному строению назальной полости самцы носачей могут издавать более глубокие и громкие звуки. Это полезно сразу по нескольким причинам.
Во-первых, это необходимо для привлечения самок. Мангровые леса богаты растительностью, и обезьяны, живущие в кронах густых деревьев, не имеют большого обзора. Поэтому один из самых действенных способов коммуникации в таких зарослях — звуки. Чем громче и грубее рев самца, тем более привлекательным он представляется самке носача.
Во-вторых, раскатистый голос носача пригодится не только в этом, но и в «голосовых поединках» между мужскими особями. Так они делят территорию и самок, а самому громкому достается все.
Столь малая численность связана с охотой на этих приматов, а также с небольшим ареалом их обитания. За последние 40 лет количество особей носачей уменьшилось почти в два раза. Поэтому обезьян внесли в Международную Красную книгу, после чего вид получил статус «под угрозой исчезновения».
Торговать этими животными запрещено, а часть территории обитания носачей включили в местные национальные парки. С научной точки зрения важно изучить их сейчас, чтобы составить максимально полное представление о виде и помочь в борьбе за его сохранение.
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