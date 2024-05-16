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SpaceX собрала новый прототип Starship для четвертого испытательного полета

Башня обслуживания Mechazilla устанавливает Starship на ускоритель Super Heavy / © SpaceX

По словам главного менеджера «Звездной базы» Кэти Людерс, компания SpaceX должна получить лицензию от Федерального управления гражданской авиации США на новый испытательный полет Starship в последнюю неделю мая или в начале июня.

Башня обслуживания Mechazilla устанавливает Starship на ускоритель Super Heavy / © SpaceX

Центральной задачей четвертого испытательного полета Starship станет вход в плотные слои атмосферы во время возвращения на Землю. Во время предыдущего теста на этом этапе корабль разрушился.

© SpaceX

При этом спасение прототипа не планируется, если Starship не сгорит в атмосфере, то корабль разрушится во время приводнения.