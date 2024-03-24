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Китай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на Марс
Издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Scientia Sinica Technologica, сообщило, что китайские инженеры создали прототип ядерного двигателя космического корабля для полетов на Марс.
Прототип ядерного ракетного двигателя мощностью 1,5 мегаватта уже испытали — правда, без ядерного топлива, он снабжался энергией от внешнего источника. Главной целью тестов была проверка системы отвода тепла от литиевого реактора.
В развернутом виде двигательная установка достигает высоты 20-этажного здания. Однако для вывода ее на орбиту, где, по-видимому, будет собираться корабль для полетов на Марс, устройство будет компактно складываться в контейнер, а его масса не превысит восьми тонн. Поэтому двигатель сможет поместиться под стандартный обтекатель штатных ракет-носителей.
По оценкам китайских специалистов, их разработка компактнее аналогичного двигателя, который проектируют в NASA, при этом в семь раз мощнее. Инженеры считают, что полет до Красной планеты на корабле с ядерным двигателем займет примерно три месяца, тогда как полет Starship Илона Маска растянется на семь месяцев.
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