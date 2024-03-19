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В Китае создали новый тип беспилотника

Китайские специалисты сообщили, что разработали новый тип боевого дрона, непохожий ни на один из когда-либо представленных на поле боя.

Беспилотники разделаются во время полета / © Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Как сообщило издание South China Morning Post, основное отличие нового дрона в том, что, находясь в воздухе, он может в мгновение ока разделиться на два, три или даже шесть дронов меньшего размера, в зависимости от поставленной задачи.

Каждый из этих беспилотников имеет только одну лопасть, но способен зависать и свободно перемещаться по воздуху, как обычный дрон. Аппараты могут взаимодействовать друг с другом, причем каждый может играть определенную роль: например, вести разведку, отслеживать перемещения неприятеля либо начинать атаку.

Технология, которую разработали исследователи из Нанкинского университета, может изменить ход боя. Когда рой беспилотников появляется на экранах вражеских радаров, системы противовоздушной обороны распределяют ресурсы и средства борьбы с БПЛА в зависимости от их количества. Однако, если аппаратов внезапно станет больше, система ПВО окажется перегружена, а командиры и солдаты противника испытают психологический шок, который может помешать эффективно противостоять дронам.