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Новый подвид «адского цыпленка» ломает теорию о постепенном вымирании динозавров

В Южной Дакоте, в скалах формации Хелл-Крик, палеонтологи нашли нетипичьего птицеобразного динозавра из семейства ценагнатидов. Анализ его костей привел ученых к выводу о том, что этот вид не был на пути к вымиранию до рокового столкновения планеты с астероидом. Это заставляет пересмотреть теорию о вымирании динозавров в целом.

Анзу / © dzen.ru

Кратер Чиксулуб, чей диаметр составляет примерно 180 километров, — памятник одного из ужаснейших дней на Земле, напоминание о гигантском метеорите, давшем взрыв в 100 миллионов мегатонн. Последовавшая за этим цепь катаклизмов и экологических изменений привела к вымиранию около 70% всего видового разнообразия — особенно критический удар пришелся по динозаврам.

Существует теория, что и до астероида меловой период подходил к логическому концу, а камень с неба лишь поставил точку. Об этом свидетельствуют зарегистрированные в летописи окаменелости, откопанные в преддверии катастрофы, в которых ряд палеонтологов видят сокращение разнообразия динозавров еще до падения астероида.

Однако новое открытие палеонтологов из США и Канады, статья о котором опубликована в журнале PLOS One, поставило под сомнение эту гипотезу. В Южной Дакоте исследователи обнаружили овирапторозавра, принадлежащего к загадочному семейству ценагнатид. Самый известный представитель этого семейства — описанный десять лет тому назад Анзу (Anzu wyliei), которого прозвали «цыпленком из ада» за его комично-устрашающий вид. Анзу весил примерно от 200 до 340 килограммов и, судя по всему, был всеядным.

Но найденный экземпляр был значительно меньше Анзу, что поначалу ученые списали на подростковый возраст особи. Анализ четырех костях задних конечностей — бедренной кости, большой берцовой и двух плюсневых — показал, что он весил приблизительно 78 килограммов.

Левое бедро Eoneophron infernalis / © PLOS One

Как и в случае с кольцами деревьев, кольца на костях называются линиями остановки роста. Каждая годовая линия представляет часть года, когда рост животного замедлился.

И когда ученые исследовали сердцевины трех костей, чтобы выяснить внутреннее строение их поперечных сечений, увидели то, что полностью опровергло первоначальные предположения. Поздние линии колец располагались все ближе и ближе друг к другу. Это указывало на то, что рост существа замедлился, и оно приблизилось к своему взрослому размеру.

Остеологический срез бедренной кости Eoneophron infernalis в простом поляризованном свете / © PLOS One

Новый вид назвали Eoneophron infernalis — дословно «цыпленок фараона из ада» (отсылка к прозвищу его старшего двоюродного брата Анзу). Вслед за открытием последовали новые раскопки в той области.

Нашлась часть одной из костей стопы ценагнатида — еще меньше, чем у предшествующего экземпляра. И если один Анзу весил столько же, сколько медведь гризли, а Eoneophron infernalis по массе был сравним со взрослым человеком, то этот маленький и пока безымянный по размеру был близок к собаке.

Откалиброванное по времени дерево консенсуса по правилам большинства, показывающее положение Eoneophron infernalis / © PLOS One

«Маленький ценагнатид имеет значение для экологии и разнообразия ценагнатид в конце маастрихта [72-66 миллионов лет назад]. В те времена в формации Хелл-Крик могло обитать до трех таксонов с разным размером тела, но плохая сохранность летописи окаменелостей делает расшифровку таксономии этих видов проблематичной. Экология ценагнатид тоже остается недоизученной, однако Eoneophron infernalis расширяет диапазон морфологических вариаций внутри семейства и предполагает, что разнообразие ценагнатид в Лавразии оставалось стабильным на протяжении кампана-маастрихта [72-66 миллионов лет назад], и эти динозавры оставались успешными компонентами лавразийских экосистем вплоть до падения метеорита», — рассказали авторы исследования.

Подытоживая, можно сказать, что разнообразие этой группы динозавров не сокращалось в самом конце мелового периода. Окаменелости показывают, что нам еще предстоит открыть новые виды, и заодно подтверждают идею о том, что опрометчивый вывод об уменьшении разнообразия не что иное, как результат ошибочной абсолютизации отдельных образцов — при игнорировании того факта, что палеонтологическая летопись по определению неполна, и множество останков других видов той эпохи, особенно мелких, мы просто не видим.