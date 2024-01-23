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Видео: инженеры взорвали один из модулей будущей космической станции

Американская компания Sierra Space провела новое испытание одного из модулей будущей космической станции. Если раньше инженеры проверяли на прочность масштабные модели, то теперь они решили взорвать прототип модуля полноценного размера.

Испытание на максимальное давление полномасштабного прототипа модуля LIFE / © Sierra Space

Первое испытание полномасштабного прототипа модуля LIFE на разрыв состоялось в Центре космических полетов имени Джорджа Маршалла.

Во время теста порог требований безопасности NASA для таких конструкций был превышен в четыре раза (на 27%). Разрыв модуля произошел при давлении 77 psi (фунт-сила на квадратный дюйм» — внесистемная единица измерения давления), а по рекомендациям космического агентства США необходимо было выдержать 60.8 psi, тогда как максимальное рабочее давление модуля равно 15,2 psi.

© VideoFromSpace

Объем модуля LIFE составил 300 кубических метров, или 1/3 всего объема Международной космической станции. Подобные модули планируют использовать в составе будущей частной космической станции Orbital Reef (совместная разработка Blue Origin и Sierra Space) и отдельно.

В 2024 году также собираются провести испытания защитного покрытия против микрометеоритов для модуля LIFE.