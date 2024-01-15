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NASA представило «тихий» сверхзвуковой самолет X-59

Американская компания Lockheed Martin и NASA 12 января на заводе в Калифорнии презентовали готовую версию бесшумного сверхзвукового реактивного самолета X-59 с очень вытянутой носовой частью.

X-59 / © NASA

Длина самолета X-59 составляет 29 метров, а размах крыла – девять метров.

По данным NASA, он сможет достигать скорости М=1,5 (число Маха; более 1800 километров в час) на высоте до 17 тысяч метров. Однако пока дату первого полета не объявили.

Кабина X-59 / © NASA

X-59 способен преодолеть звуковой барьер со звуком захлопывающейся двери автомобиля: то есть будущие сверхзвуковые гражданские самолеты не должны беспокоить людей, даже проносясь над их головами.

© NASA

© NASA