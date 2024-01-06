Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Сокровища, которые археологи и любители истории нашли в 2023 году
Портал Live Science представил свой рейтинг главных находок 2023 года: в него попали клады с золотыми и серебряными монетами, украшения замысловатого дизайна и многое другое.
Во время строительства фабрики к северу от Токио рабочие обнаружили тайник, содержащий около 100 тысяч монет. Коллекция была разделена на 1060 частей.
Монеты датировали периодом между 175 годом до нашей эры и 1265 годом нашей эры.
Подводные археологи, исследовавшие канал у средиземноморского побережья Египта, нашли частично обрушившийся подводный храм, полный сокровищ. Дальнейшее исследование храма, который построили в середине II века до нашей эры в честь древнеегипетского бога Амона, помогло обнаружить множество серебряных ритуальных артефактов, золотых украшений и алебастровые сосуды.
Редкая кельтская монета «радужный кубок», датируемая II или I веком до нашей эры, была обнаружена рядом с рекой Лех на юго-востоке Германии.
Согласно легенде, «радужные кубки» — это золотые капли, которые кажутся падающими на землю на концах радуги.
Находка 700 монет времен Гражданской войны в США принадлежит мужчине, работавшему на кукурузном поле в Кентукки. Тайник, получивший название «Великий клад Кентукки», содержал сотни золотых монет, отчеканенных между 1840 и 1863 годами, а также несколько серебряных монет.
Золотое украшение для волос археологи нашли в Уэльсе, пока изучали древнее захоронение кремированных останков человека, которые датировали I тысячелетием до нашей эры.
Археологи и волонтеры во время раскопок недалеко от Мирова (Мекленбургское поозерье, северо-восток Германии) обнаружили коллекцию из 6000 серебряных монет и фрагменты семи мечей. Последние датировали бронзовым веком.
В Чехии, к северу от Альп, археологи обнаружили старейшую из известных стекольных мастерских.
На ее территории покоились готовые изделия из стекла и янтаря, в том числе бусы и браслеты, а также 2000 золотых и серебряных монет, отчеканенных кельтами.
На севере Испании после схода оползня нашли два золотых торка (культовое ожерелье из металла, которое носили вокруг шеи). Украшения были изготовлены примерно в 500 году до нашей эры.
В Пакистане археологи раскопали коллекцию бронзовых монет возрастом 2000 лет среди руин древнего буддийского храма. Монеты относятся к Кушанскому царству, период расцвета которого пришелся приблизительно на 105-250 годы нашей эры.
Однако коррозия привела к тому, что монеты слились в единый кусок зеленого цвета, который весит примерно 5,5 килограмма.
В Польше фермер с помощью металлоискателя нашел клад из медных монет. Мужчина немедленно сообщил об этом историкам, которые организовали раскопки и обнаружили разбитый глиняный кувшин местного производства с одной ручкой и узким горлышком. Он был наполнен монетами, отчеканенными в Варшаве в XVII веке.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Международная группа ученых обнаружила связь между одним из расстройств пищевого поведения — нервной анорексией — и склонностью рано вставать по утрам. Исследователи также обнаружили и обратную взаимосвязь: «жаворонки» имеют больше шансов заполучить этот вид пищевого расстройства. А еще ученые выяснили, что нервная анорексия может быть связана с бессонницей.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.
Чаще всего научные итоги похожи друг на друга: разные издания пересказывают одни и те же события. 2023 год был особенным: его научные события включают острый кризис в космологии — и, одновременно, его решение. Это редкое сочетание: обычно между кризисом и его разрешением в науке проходит много лет. В общем, мы обещаем: основная часть тех итогов года, что вы увидите ниже, ничем не будет похожа на то, что можно прочитать где-то еще.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Управление погодой и климатом
Сколько солнц на радионебе: как астроном-любитель перевернул наш взгляд на Вселенную
«Очень интересно открывать что-то новое: день, когда эксперимент дал не то, что ты ожидал, — это замечательный день»
Веселые картинки: почему «ВКонтакте» переходит на мемы и к чему это приведет
Санкции до небес: что за телескоп отключила Германия на российском «Спектре-РГ»?
Очень необычная медицина прошлого
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии