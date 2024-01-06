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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
37 минут назад
Рейтинг: +213
Посты: 266

Сокровища, которые археологи и любители истории нашли в 2023 году

Портал Live Science представил свой рейтинг главных находок 2023 года: в него попали клады с золотыми и серебряными монетами, украшения замысловатого дизайна и многое другое.

Сообщество
# археология
# история
Монеты, обнаруженные в Японии / © Courtesy of Maebashi City
Монеты, обнаруженные в Японии / © Courtesy of Maebashi City

Во время строительства фабрики к северу от Токио рабочие обнаружили тайник, содержащий около 100 тысяч монет. Коллекция была разделена на 1060 частей.

Монеты датировали периодом между 175 годом до нашей эры и 1265 годом нашей эры.

Коллекция сокровищ, найденная в затонувшем храме Древнего Египта / © European Institute for Underwater Archaeology  
Коллекция сокровищ, найденная в затонувшем храме Древнего Египта / © European Institute for Underwater Archaeology  

Подводные археологи, исследовавшие канал у средиземноморского побережья Египта, нашли частично обрушившийся подводный храм, полный сокровищ. Дальнейшее исследование храма, который построили в середине II века до нашей эры в честь древнеегипетского бога Амона, помогло обнаружить множество серебряных ритуальных артефактов, золотых украшений и алебастровые сосуды.  

На монете представлено редкое изображение четырехконечной звезды, окруженной арками. Существует только четыре известных примера радужных кубков такого вида, включая найденную в 2023 году монету / © Photo Stefanie Friedrich, Archaeological State Collection
На монете представлено редкое изображение четырехконечной звезды, окруженной арками. Существует только четыре известных примера радужных кубков такого вида, включая найденную в 2023 году монету / © Photo Stefanie Friedrich, Archaeological State Collection

Редкая кельтская монета «радужный кубок», датируемая II или I веком до нашей эры, была обнаружена рядом с рекой Лех на юго-востоке Германии.

Согласно легенде, «радужные кубки» — это золотые капли, которые кажутся падающими на землю на концах радуги.

Монеты времен Гражданской войны в США / © Numismatic Guaranty Co.
Монеты времен Гражданской войны в США / © Numismatic Guaranty Co.

Находка 700 монет времен Гражданской войны в США принадлежит мужчине, работавшему на кукурузном поле в Кентукки. Тайник, получивший название «Великий клад Кентукки», содержал сотни золотых монет, отчеканенных между 1840 и 1863 годами, а также несколько серебряных монет.    

Золотое украшение для волос / © Amgueddfa Cymru — Museum Wales
Золотое украшение для волос / © Amgueddfa Cymru — Museum Wales

Золотое украшение для волос археологи нашли в Уэльсе, пока изучали древнее захоронение кремированных останков человека, которые датировали I тысячелетием до нашей эры.  

Фрагменты бронзовых мечей / © Markus Scholz / dpa via Alamy Live News
Фрагменты бронзовых мечей / © Markus Scholz / dpa via Alamy Live News

Археологи и волонтеры во время раскопок недалеко от Мирова (Мекленбургское поозерье, северо-восток Германии) обнаружили коллекцию из 6000 серебряных монет и фрагменты семи мечей. Последние датировали бронзовым веком.

Артефакты из стекольной мастерской, обнаруженной в Чехии / © Ivan Čižmář, et al; Antiquity Publications Ltd
Артефакты из стекольной мастерской, обнаруженной в Чехии / © Ivan Čižmář, et al; Antiquity Publications Ltd

В Чехии, к северу от Альп, археологи обнаружили старейшую из известных стекольных мастерских.

На ее территории покоились готовые изделия из стекла и янтаря, в том числе бусы и браслеты, а также 2000 золотых и серебряных монет, отчеканенных кельтами.

Золотой торк / © Andres Victorero via Getty Images
Золотой торк / © Andres Victorero via Getty Images

На севере Испании после схода оползня нашли два золотых торка (культовое ожерелье из металла, которое носили вокруг шеи). Украшения были изготовлены примерно в 500 году до нашей эры.

Коллекция бронзовых монет Кушанского царства / © Sheikh Javed Ali Sindhi
Коллекция бронзовых монет Кушанского царства / © Sheikh Javed Ali Sindhi

В Пакистане археологи раскопали коллекцию бронзовых монет возрастом 2000 лет среди руин древнего буддийского храма. Монеты относятся к Кушанскому царству, период расцвета которого пришелся приблизительно на 105-250 годы нашей эры.

Однако коррозия привела к тому, что монеты слились в единый кусок зеленого цвета, который весит примерно 5,5 килограмма.

Кувшин с монетами / © Paweł Ziemuk / WKZ Lublin
Кувшин с монетами / © Paweł Ziemuk / WKZ Lublin

В Польше фермер с помощью металлоискателя нашел клад из медных монет. Мужчина немедленно сообщил об этом историкам, которые организовали раскопки и обнаружили разбитый глиняный кувшин местного производства с одной ручкой и узким горлышком. Он был наполнен монетами, отчеканенными в Варшаве в XVII веке. 

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# iq
# дети
# дети алкоголиков
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# креативность
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Олександр Попов
45 минут назад
Наверно тут можно сравнить с движущейся скорой помощью. Когда приближается к наблюдателю то звук сирены ускоренный, а когда отдаляется то

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Марина Круглова
59 минут назад
Affidavit Donda, можете не заводить детей, живите всю жизнь одни. Таким как вы лучше не оставлять потомство, оно будет эгоистичное и умственно отсталое

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Марина Круглова
1 час назад
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Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

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Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Марина Круглова
1 час назад
Т. Кальницкая, да это и так видно, что вас ничего не волнует, кроме себя. "Планета, скажем так, вообще не пустует и ни о какой "демографической яме"

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Master Robotnik
1 час назад
...ФИГНя ЕТА ТВАЯ "псевдо наука" ....ВСЕМУ ВИНОЙ превентивнаа селекция........ШО СОЗДАЮТЦА САМИМ государсвом ТККИЕ условия КАТОРЫЕ фаворизируут ВСЕ

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Master Robotnik
2 часа назад
.....ЭЭЭЭЭ НУ "НАУЧНЫЙ СОЦЫАЛИЗМ" ВСЕМУ виной,А ТЧНЕЕ "О ДОМАШНИВАНЕЕ ЧЕЛОВЕКА"........ПРИ том ШО ВЛАСТИ НА ХОДЮТЦА в стороне ОТ ЕТОЙ СЕЛЕКЦЫИ КАТОРУУ

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Babanchik
2 часа назад
Вова Филиппов, Так причем тут увеличение скорости. Я говорю в общем, что скорость света намного быстрее скорости звёзды, которая идёт на нас. А как

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Вадим Точёный
3 часа назад
""""Неправильно думать, что до Большого взрыва не было совсем ничего. Да, не было звезд, галактик и даже атомов. Но было пространство и какие-то поля в

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Вадим Точёный
3 часа назад
Анатолий Глянцев, тут еще можно добавить что и собственно войды не то чтоб абсолютная пустота как её журналисты представляют, там тоже дохрилион

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Иван Колупаев
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В тех обществах довольно часто принято давать за женщину выкуп как раз не маленькие однако деньги. Но в целом наблюдение верное - рождаемость

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
3 часа назад
. С чего вы себе взяли, что вы большинство?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
3 часа назад
. А в "кровь, мозг и сердце" любого несовременного жителя Неевропы он не попадает?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Вадим Лебедев
3 часа назад
Где-то прочитал. Бисфенол имеет свойство накапливаться в организме как радиация или ртуть. И, вроде как, бисфенол попадает в организм через обычный

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
3 часа назад
. Где-то вдалеке заплакал маленький альтернативный историк. :-)))

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Вадим Точёный
3 часа назад
Вова Филиппов, это не так. Для фотона не существует понятие времени так же как и расстояния. С его точки зрения он вообще ни куда и никогда не летает.

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Иван Колупаев
3 часа назад
Автор говорит про диаметр земной _орбиты_ что немножко больше диаметра Земли. И примерно равно 300 млн км. Откуда в вашей голове появился диаметр

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Miles Azurnik
4 часа назад
космический адрес" нашей планеты во Вселенной такой: Галактическая Нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, сверхскопление

Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?

Sam Dowson
5 часов назад
Анатолий Глянцев, судя по картинке из этой статьи, Млечный путь почти в центре войда КВС: https://naked-science.ru/article/astronomy/void-explains-expansion

Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?

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