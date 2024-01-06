Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сокровища, которые археологи и любители истории нашли в 2023 году

Портал Live Science представил свой рейтинг главных находок 2023 года: в него попали клады с золотыми и серебряными монетами, украшения замысловатого дизайна и многое другое.

Монеты, обнаруженные в Японии / © Courtesy of Maebashi City

Во время строительства фабрики к северу от Токио рабочие обнаружили тайник, содержащий около 100 тысяч монет. Коллекция была разделена на 1060 частей.

Монеты датировали периодом между 175 годом до нашей эры и 1265 годом нашей эры.

Коллекция сокровищ, найденная в затонувшем храме Древнего Египта / © European Institute for Underwater Archaeology

Подводные археологи, исследовавшие канал у средиземноморского побережья Египта, нашли частично обрушившийся подводный храм, полный сокровищ. Дальнейшее исследование храма, который построили в середине II века до нашей эры в честь древнеегипетского бога Амона, помогло обнаружить множество серебряных ритуальных артефактов, золотых украшений и алебастровые сосуды.

На монете представлено редкое изображение четырехконечной звезды, окруженной арками. Существует только четыре известных примера радужных кубков такого вида, включая найденную в 2023 году монету / © Photo Stefanie Friedrich, Archaeological State Collection

Редкая кельтская монета «радужный кубок», датируемая II или I веком до нашей эры, была обнаружена рядом с рекой Лех на юго-востоке Германии.

Согласно легенде, «радужные кубки» — это золотые капли, которые кажутся падающими на землю на концах радуги.

Монеты времен Гражданской войны в США / © Numismatic Guaranty Co.

Находка 700 монет времен Гражданской войны в США принадлежит мужчине, работавшему на кукурузном поле в Кентукки. Тайник, получивший название «Великий клад Кентукки», содержал сотни золотых монет, отчеканенных между 1840 и 1863 годами, а также несколько серебряных монет.

Золотое украшение для волос / © Amgueddfa Cymru — Museum Wales

Золотое украшение для волос археологи нашли в Уэльсе, пока изучали древнее захоронение кремированных останков человека, которые датировали I тысячелетием до нашей эры.

Фрагменты бронзовых мечей / © Markus Scholz / dpa via Alamy Live News

Археологи и волонтеры во время раскопок недалеко от Мирова (Мекленбургское поозерье, северо-восток Германии) обнаружили коллекцию из 6000 серебряных монет и фрагменты семи мечей. Последние датировали бронзовым веком.

Артефакты из стекольной мастерской, обнаруженной в Чехии / © Ivan Čižmář, et al; Antiquity Publications Ltd

В Чехии, к северу от Альп, археологи обнаружили старейшую из известных стекольных мастерских.

На ее территории покоились готовые изделия из стекла и янтаря, в том числе бусы и браслеты, а также 2000 золотых и серебряных монет, отчеканенных кельтами.

Золотой торк / © Andres Victorero via Getty Images

На севере Испании после схода оползня нашли два золотых торка (культовое ожерелье из металла, которое носили вокруг шеи). Украшения были изготовлены примерно в 500 году до нашей эры.

Коллекция бронзовых монет Кушанского царства / © Sheikh Javed Ali Sindhi

В Пакистане археологи раскопали коллекцию бронзовых монет возрастом 2000 лет среди руин древнего буддийского храма. Монеты относятся к Кушанскому царству, период расцвета которого пришелся приблизительно на 105-250 годы нашей эры.

Однако коррозия привела к тому, что монеты слились в единый кусок зеленого цвета, который весит примерно 5,5 килограмма.

Кувшин с монетами / © Paweł Ziemuk / WKZ Lublin

В Польше фермер с помощью металлоискателя нашел клад из медных монет. Мужчина немедленно сообщил об этом историкам, которые организовали раскопки и обнаружили разбитый глиняный кувшин местного производства с одной ручкой и узким горлышком. Он был наполнен монетами, отчеканенными в Варшаве в XVII веке.