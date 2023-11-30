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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +192
Посты: 233

В Германии обнаружили самый большой клад славянских монет 

Археологи и волонтеры во время раскопок недалеко от Мирова (Мекленбургское поозерье) обнаружили коллекцию из 6000 серебряных монет и фрагменты семи мечей. Последние датируются бронзовым веком.

Сообщество
# археология
# история
Клад с территории Мекленбургского поозерья / © Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs
Клад с территории Мекленбургского поозерья / © Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs

Монеты нашли в глиняном горшке и рядом с ним. Они происходят из разных мест, включая Западную Германию, Англию, Данию, Венгрию и территорию современной Чехии. Эта находка — крупнейший на сегодня клад славянских монет в послевоенной истории Германии.

Фрагменты мечей бронзового века / © Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs
Фрагменты мечей бронзового века / © Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs

Археологи считают, что этот клад отражает торговые отношения XI века. Кроме монет, в горшке находились перстни, жемчужное ожерелье (с золотом, горным хрусталем и бусами из сердолика) и два реликвария, которые указывают на христианскую веру их владельцев.

Мечи, возраст которых оценили примерно в 3000 лет, были, вероятно, оставлены в Мекленбургском поозерье в качестве ритуального или жертвенного подношения. 

Горшок с кладом / © Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs
Горшок с кладом / © Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs
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kpi
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Чёрная Амфибия
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aRTUR Ko
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А, так это он обнаружил))

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Максим Креус
1 час назад
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dmisim dmsim
1 час назад
Flying Newbie, Пространство не может искривляться у него нет такого свойства. Даже ОТО с Эйнштейном не может его искривить. Гравитация действует на все

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

dmisim dmsim
2 часа назад
Andrey Kholin, Утверждение какое в части какой неверно? Назовите устройство или прибор работающие на принципах СТО или ОТО? Нет таких. Значит данные

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

John Oakland
2 часа назад
Олег Благиня, это про квантовую запутанность ? Если да, то там же были теория Бора о том, что спин меняется быстрее скорости света и мнение Эйнштена

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Дмитрий GF
2 часа назад
John Smith, нет, это супер-пупер зеленые технологии до которых мы не доросли))

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Дмитрий GF
2 часа назад
John Smith, минутка самобичевания и низкопоклонства удалась... А всего то новость про то, что вот вот наконец-то будет чем заменить российские двигатели.

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John Smith
2 часа назад
В той же статье: « Researchers have known for decades that launching rockets into space can punch holes in the upper ionosphere». То есть все ракеты делают то же самое.

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John Smith
2 часа назад
Affidavit Donda, я тоже удивился, но потом оказалось это всего лишь зажигательна смесь в самом начале, также как при старте Фалконов

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John Smith, вы ещё отдельно космические разгонные блоки отметьте. Там тоже ряд предложений.

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Николай Цыгикало
2 часа назад
Affidavit Donda, напоминает зелёное форсажное пламя сгорания боранового горючего ХВ-70 Валькирии, за которое бораны прозвали зелёным драконом.

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Сергей Канатьев
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Пусть отслеживают. Всё одно не словить. После драки кулаками не машут. И про Маска добавлю: О чём с ним говорить. Он обычный бандит всего лишь. Его

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meautentico
3 часа назад
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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