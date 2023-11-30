Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Германии обнаружили самый большой клад славянских монет

Археологи и волонтеры во время раскопок недалеко от Мирова (Мекленбургское поозерье) обнаружили коллекцию из 6000 серебряных монет и фрагменты семи мечей. Последние датируются бронзовым веком.

Клад с территории Мекленбургского поозерья / © Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs

Монеты нашли в глиняном горшке и рядом с ним. Они происходят из разных мест, включая Западную Германию, Англию, Данию, Венгрию и территорию современной Чехии. Эта находка — крупнейший на сегодня клад славянских монет в послевоенной истории Германии.

Фрагменты мечей бронзового века / © Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs

Археологи считают, что этот клад отражает торговые отношения XI века. Кроме монет, в горшке находились перстни, жемчужное ожерелье (с золотом, горным хрусталем и бусами из сердолика) и два реликвария, которые указывают на христианскую веру их владельцев.

Мечи, возраст которых оценили примерно в 3000 лет, были, вероятно, оставлены в Мекленбургском поозерье в качестве ритуального или жертвенного подношения.

Горшок с кладом / © Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs