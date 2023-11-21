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Подсчитано, сколько запусков Starship потребуется для лунной миссии «Артемида III»
Два года назад NASA выбрало компанию SpaceX поставщиком системы высадки людей на Луну: она должна доставить астронавтов миссии «Артемида III» с корабля «Орион» на орбите на поверхность естественного спутника Земли и обратно. Впоследствии условия контракта расширили, включив туда миссию «Артемида IV».
Чтобы выполнить условия договора с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США, компания Илона Маска планирует задействовать модификацию транспортной системы Starship под названием Starship HLS. План полета предполагает, что корабль «Орион» с астронавтами состыкуется с Starship HLS на окололунной орбите, после чего люди перейдут на его борт и совершат высадку в районе южного полюса Луны.
Однако, чтобы Starship HLS добрался до земного спутника, сначала его придется дозаправить в космосе. Для этого SpaceX планирует совершить несколько рейсов других Starship (в версии танкера — с дополнительным топливом в качестве полезной нагрузки) на орбиту, куда сперва выведет Starship HLS. Всего ему нужно 1200 тонн топлива. Предполагаемая полезная нагрузка Starship в версии танкера — та же, что и обычного. То есть при полезной нагрузке в 100 тонн нужно 12 рейсов, а при намеченной на перспективу 150 тонн — восемь.
Ранее Илон Маск отмечал, что на создание хранилища понадобиться от четырех до восьми пусков. В NASA не совсем согласны с оценкой Маска: помощник заместителя администратора агентства по программе «Луна — Марс» Лакиша Хокинс считает, что для миссии «Артемида III» потребуется около 20 пусков Starship.
По последним данным, старт «Артемиды III» запланирован на конец 2025 года. Но, скорее всего, его перенесут. Поэтому у SpaceX еще есть время доработать Starship и создать топливное хранилище.
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