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Зонд Hera впервые показал последствия удара аппарата DART по астероиду

Американская миссия по защите Земли DART оставила на поверхности далекого астероида кратер размером со стадион. Впервые рассмотреть последствия этого столкновения с близкого расстояния удалось благодаря европейскому космическому аппарату Hera.

Зонд Hera впервые показал последствия удара аппарата DART по астероиду / © ESA

Миссия NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) 26 сентября 2022 года вошла в историю, когда ее аппарат намеренно столкнулся с Диморфом — небольшим спутником значительно более крупного астероида Дидим. Эксперимент должен был проверить, можно ли с помощью направленного столкновения изменить траекторию астероида, угрожающего столкновением с Землей.

Ученые уже некоторое время знали, что попытка отклонения оказалась успешной: период обращения системы вокруг Солнца изменился на 33 минуты. Однако для более детального изучения последствий удара Европейское космическое агентство (ESA) в октябре 2024 года запустило миссию Hera. Этот аппарат преодолел около 194 миллионов километров, чтобы достичь системы Дидима и исследовать результаты столкновения DART.

Система астероидов Дидим, снятая DART в 2022 году (слева), та же система, снятая камерой Hera в 2026 году (справа) / © ESA / NASA

Теперь выяснилось, что удар не только сформировал на поверхности Диморфа кратер размером со спортивный стадион, но и сплющил одну из его сторон, а также привел к хаотичному вращению небесного тела. Кроме того, столкновение, по всей видимости, выбросило в пространство сотни ранее неизвестных валунов, которые теперь обращаются вокруг двойной астероидной системы.

Ученый миссии Hera в Европейском космическом агентстве Майкл Кюпперс рассказал о некоторых изменениях, обнаруженных аппаратом на спутнике астероида: «По мере получения новых снимков Hera становилось все очевиднее, что столкновение с DART привело к хаотичному вращению Диморфа по его орбите. Еще одним большим сюрпризом стало обнаружение сотен обращающихся вокруг астероидов валунов размером всего в несколько метров».

При этом изменения затронули не всю поверхность Диморфа. Hera установила, что скопления валунов в тех областях спутника, которые не пострадали от удара, выглядят практически так же, как на снимках, полученных аппаратом DART в 2022 году.

Исследования системы Дидима и его спутника еще не завершены. Сейчас Hera движется по прямоугольной орбите вокруг двойной астероидной системы, используя двигатели для поддержания расстояния около 30 киломтеров от небесных тел. Это позволяет аппарату продолжать наблюдения за Дидимом и Диморфом.

Вскоре Hera приблизится к астероидам примерно на 13 километров, что позволит получить еще более детальные изображения этих космических объектов. После этого аппарат выпустит два небольших спутника формата CubeSat. Они смогут подойти к астероидам еще ближе.

CubeSat Juventas будет использовать низкочастотный радар для исследования внутреннего строения Диморфа. Это станет первым подобным исследованием астероида. В дальнейшем аппарат попытается совершить посадку на его поверхность и измерить гравитационное поле.

Другой миниатюрный спутник, Milani, займется изучением вещества астероидов и пыли в окрестностях системы Дидима.

Совместная работа Hera и двух CubeSat позволит точнее определить массу Диморфа. Эти данные в сочетании с уже полученными сведениями об изменении орбиты системы будут иметь важнейшее значение при подготовке будущих миссий по отклонению астероидов, представляющих угрозу для Земли.

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