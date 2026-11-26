Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Зонд Hera впервые показал последствия удара аппарата DART по астероиду
Американская миссия по защите Земли DART оставила на поверхности далекого астероида кратер размером со стадион. Впервые рассмотреть последствия этого столкновения с близкого расстояния удалось благодаря европейскому космическому аппарату Hera.
Миссия NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) 26 сентября 2022 года вошла в историю, когда ее аппарат намеренно столкнулся с Диморфом — небольшим спутником значительно более крупного астероида Дидим. Эксперимент должен был проверить, можно ли с помощью направленного столкновения изменить траекторию астероида, угрожающего столкновением с Землей.
Ученые уже некоторое время знали, что попытка отклонения оказалась успешной: период обращения системы вокруг Солнца изменился на 33 минуты. Однако для более детального изучения последствий удара Европейское космическое агентство (ESA) в октябре 2024 года запустило миссию Hera. Этот аппарат преодолел около 194 миллионов километров, чтобы достичь системы Дидима и исследовать результаты столкновения DART.
Теперь выяснилось, что удар не только сформировал на поверхности Диморфа кратер размером со спортивный стадион, но и сплющил одну из его сторон, а также привел к хаотичному вращению небесного тела. Кроме того, столкновение, по всей видимости, выбросило в пространство сотни ранее неизвестных валунов, которые теперь обращаются вокруг двойной астероидной системы.
Ученый миссии Hera в Европейском космическом агентстве Майкл Кюпперс рассказал о некоторых изменениях, обнаруженных аппаратом на спутнике астероида: «По мере получения новых снимков Hera становилось все очевиднее, что столкновение с DART привело к хаотичному вращению Диморфа по его орбите. Еще одним большим сюрпризом стало обнаружение сотен обращающихся вокруг астероидов валунов размером всего в несколько метров».
При этом изменения затронули не всю поверхность Диморфа. Hera установила, что скопления валунов в тех областях спутника, которые не пострадали от удара, выглядят практически так же, как на снимках, полученных аппаратом DART в 2022 году.
Исследования системы Дидима и его спутника еще не завершены. Сейчас Hera движется по прямоугольной орбите вокруг двойной астероидной системы, используя двигатели для поддержания расстояния около 30 киломтеров от небесных тел. Это позволяет аппарату продолжать наблюдения за Дидимом и Диморфом.
Вскоре Hera приблизится к астероидам примерно на 13 километров, что позволит получить еще более детальные изображения этих космических объектов. После этого аппарат выпустит два небольших спутника формата CubeSat. Они смогут подойти к астероидам еще ближе.
CubeSat Juventas будет использовать низкочастотный радар для исследования внутреннего строения Диморфа. Это станет первым подобным исследованием астероида. В дальнейшем аппарат попытается совершить посадку на его поверхность и измерить гравитационное поле.
Другой миниатюрный спутник, Milani, займется изучением вещества астероидов и пыли в окрестностях системы Дидима.
Совместная работа Hera и двух CubeSat позволит точнее определить массу Диморфа. Эти данные в сочетании с уже полученными сведениями об изменении орбиты системы будут иметь важнейшее значение при подготовке будущих миссий по отклонению астероидов, представляющих угрозу для Земли.
Комментарии
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Низкий уровень витамина D зимой вовсе не обязательно указывает на его длительный дефицит и необходимость принимать добавки. Однако низкие показатели в летний период могут служить действительно тревожным сигналом, выяснили авторы нового масштабного исследования.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Завоевательная кампания Александра Македонского стала возможной не только благодаря военным талантам полководца. Предпосылки складывались еще при его отце Филиппе II, которому за сравнительно короткий срок удалось превратить небольшое царство в богатую и влиятельную державу.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Августа, 2015
Шедевры искусства, атакованные вандалами
1 Ноября, 2020
Лайк и репост: вместо тысячи слов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно