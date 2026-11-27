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Как меняется калорийность картофеля в зависимости от способа приготовления
Картофель одновременно может быть лучшим другом людей, которые следят за своим питанием, и калорийной бомбой. Все зависит от способа приготовления. Как меняется калорийность картошки, наглядно показывает инфографика.
Картофель — популярный продукт в рационе людей во многих странах мира. При относительно невысокой калорийности картофель очень сытный. Его индекс насыщения примерно в 3,2 раза выше, чем у хлеба.
Но если люди следят за питанием, им важно понимать: энергетическая ценность картошки меняется в зависимости от того, как ее приготовили. Сравнивать по калорийности будем картофель массой 150 граммов.
Например, энергетическая ценность запеченного картофеля с кожурой — всего 140 килокалорий. Пюре становится немного калорийнее — около 171 килокалорий.
А что будет, если картофель пожарить или запечь с маслом (roasted)? Примерно 197 килокалорий. Однако это все-таки зависит от количества масла. Так картофель, жаренный в большом количестве масла, доберется уже до 278 килокалорий.
Картофельные оладьи — еще более серьезное по калорийности блюда. Его энергетическая ценность достигает 408 килокалорий. У любимого многими картофеля фри калорийность составляет 468 килокалорий. Теперь добрались до чипсов — 798 килокалорий.
Авторы инфографики использовали базу данных Министерства сельского хозяйства США (USDA). Калорийность готового продукта может отличаться в зависимости от сорта картофеля и способа приготовления.
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