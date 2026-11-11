Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1658
Посты: 1278
10

Инфографика: насколько сытны продукты питания

Когда люди следят за своим питанием, им стоит обращать внимание не только на калорийность блюда, но и на индекс насыщения. От этого показателя зависит, как долго человек вновь не захочет есть.

Сообщество
# еда
# Инфографики
# картофель
# продукты питания
# сытость
# хлеб
© Babak Sheikh, MD / Voronoi / Перевод автора
© Babak Sheikh, MD / Voronoi / Перевод автора

Авторы инфографики использовали результаты классического исследования Сиднейского университета. Участники съедали 38 популярных продуктов питания. Каждая порция содержала 240 килокалорий. Каждые 15 минут в течение двух часов они оценивали чувство сытости. 

В качестве базового продукта авторы использовали белый хлеб. Его индекс установили на 100. При этом самый высокий индекс насыщения оказался у вареного картофеля — 323. Это более чем в три раза выше, чем у хлеба.

Картофель даже обогнал по этому показателю рыбу (мольву), индекс насыщения которой составил 225. Следом в рейтинге оказалась овсянка с индексом 209. Правда, стоит учитывать, что когда специалисты рекомендуют овсянку, то речь идет о той, которая долго варится.

А есть ли продукты, у которых индекс насыщения ниже, чем у хлеба? Конечно, например, мороженое (96). Индекс пончика составил 68, торта — 65, а круассана — 47.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# еда
# Инфографики
# картофель
# продукты питания
# сытость
# хлеб
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Конференция
12 Ноя
Бесплатно
Международная научная конференция «Философская антропология и психоанализ: археология субъекта»
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Рентгеновские методы исследования состава и структуры вещества
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
12 Ноя
1100
Как муравьи воспринимают мир и общаются
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
Звезда по имени пива (И семь ее планет)
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
13 Ноя
1200
Бывает ли поздно учить язык и есть ли языковые способности?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Ноя
1100
Саудовская Аравия и ОАЭ: монархии в поисках будущего
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Ноя
1200
Динозавры: монстры эволюции. Как они стали птицами
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Медицинское обеспечение и безопасность космических полетов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Карбон в архитектуре и дизайне: когда материал становится частью эстетики
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Археологи нашли следы детских пальцев на глиняных фигурках возрастом 15 тысяч лет

    11 ноября, 22:00

  2. Черепа священных кошек Древнего Египта раскрыли их тяжелую жизнь

    11 ноября, 16:21

  3. Подводные интернет-кабели впервые успешно применили для прослушки за гренландскими китами

    11 ноября, 15:04

  4. Павианов научили решать геометрические задачи

    11 ноября, 14:16
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Пью Полуслепой
2 часа назад
Александр, Конечно,вы в курсе того по какой причине все делал Сталин ,а также японский император и Гитлер соответственно.Наверное, вы ясновидец.

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
2 часа назад
Александр, Были бои на острове Шумшу,а потом была капитуляция - и японские военные сдались без боя.Если бы они воевали бы как на Окинаве,то СССР

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
2 часа назад
Игорь, Ты хочешь сказать ,что россияне в 2019 хуже жили чем сейчас,клоун? Сколько платят таким тупым пропагандистам? На доширак хватает?

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

антилапоть аааа
3 часа назад
Внастоящее время в Казахстане реализуется 900 МВт крупных солнечных электростанций, заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов. Выступая на

В Китае стартовало строительство ГАЭС на высоте 4000 метров

антилапоть аааа
3 часа назад
Китай приступил к строительству очередного мегазавода по производству зеленого водорода и метанола⁠⁠ Производство зеленого водорода

Китай начал строить первую в мире гибридную атомную электростанцию с реактором «Чилун-1»

антилапоть аааа
3 часа назад
Китай запасается⁠⁠ По данным Национального энергетического управления Китая (NEA), мощность систем хранения энергии (new-type energy storage) в КНР

Возобновляемая энергетика: фундамент для цивилизационной катастрофы?

Иван Малышев
3 часа назад
Болтуны. Мы болтаем, а все уже строят. Китай уже это СТРОИТ. Болтать - наше всё. А ещё картинки и мультики

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

Иван Малышев
3 часа назад
Китай нас опережает по всем направлениям. Они много внимания уделяют науке. Обидно за РФ. Не то у нас направление во внутренней и внешней политике.

Китай начал строить первую в мире гибридную атомную электростанцию с реактором «Чилун-1»

Mason Gald
5 часов назад
Добрый день, Марк. Отличная статья по заказу из кооператива товарища Шваба для искоренения земледельцев и животноводцев… Вы бы

Спутники составили глобальную карту истощения подземных вод

Andrew Bolshakov
5 часов назад
В сравнении с этим перелёт из Москвы в Гавану как-то бледновато выглядит.

Рейтинг: 10 самых продолжительных беспосадочных авиарейсов в мире

Иван Колупаев
6 часов назад
Александр, ну это вам кажется что десантироваться без тяжелой техники это такая уж прекрасная идея и она никому не мешала. Практически сразу после

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Эдуард Чернов
6 часов назад
Black, и сколько лет мы запускаем в производство Ил-114-300? МС-21? Импортозамещенный SSJ? Ась?

В Германии спустя десятилетия возобновили сборку собственного пассажирского самолета

Дмитрий Караваев
6 часов назад
Александр, а, ясно. Тогда все понятно.

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
6 часов назад
Alexandr, а в связи с чем вы вдруг вспомнили об авианосцах? В тексте-то выше о них речи нет.

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
6 часов назад
Иван, " Ключевая деталь всех подобных судов носовая аппарель которая позволяет десантироваться быстро и относительно безопасно. Никакая

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
7 часов назад
Дмитрий, ""есть версия (конечно у меня нет задокументированных доказательств) что сам захват должен быть молнеимосный до 14 суток (крымский

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Никита Шилов
7 часов назад
Алексей, ну значит и Польша решила самоубиться об ВИЭ. Мир их праху.

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Михаил Пермяков
7 часов назад
Ммммммм..... Эта вкусная водка!

Ученые объяснили, почему людям нравится горький кофе

Влад Булыжник
7 часов назад
Интересно, как оно проведет себя во время цунами или других явлений, когда обычные здания более-менее останутся в строю

В Австралии начали строить один из самых узких небоскребов в мире

Юрий Багов
7 часов назад
Кто сказал слежение за подлодками?)

Подводные интернет-кабели впервые успешно применили для прослушки за гренландскими китами

Самые обсуждаемые