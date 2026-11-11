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Инфографика: насколько сытны продукты питания
Когда люди следят за своим питанием, им стоит обращать внимание не только на калорийность блюда, но и на индекс насыщения. От этого показателя зависит, как долго человек вновь не захочет есть.
Авторы инфографики использовали результаты классического исследования Сиднейского университета. Участники съедали 38 популярных продуктов питания. Каждая порция содержала 240 килокалорий. Каждые 15 минут в течение двух часов они оценивали чувство сытости.
В качестве базового продукта авторы использовали белый хлеб. Его индекс установили на 100. При этом самый высокий индекс насыщения оказался у вареного картофеля — 323. Это более чем в три раза выше, чем у хлеба.
Картофель даже обогнал по этому показателю рыбу (мольву), индекс насыщения которой составил 225. Следом в рейтинге оказалась овсянка с индексом 209. Правда, стоит учитывать, что когда специалисты рекомендуют овсянку, то речь идет о той, которая долго варится.
А есть ли продукты, у которых индекс насыщения ниже, чем у хлеба? Конечно, например, мороженое (96). Индекс пончика составил 68, торта — 65, а круассана — 47.
Комментарии
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Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
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10 Июля, 2020
Великие мореходы Хейердала
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