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Инфографика: насколько сытны продукты питания

Когда люди следят за своим питанием, им стоит обращать внимание не только на калорийность блюда, но и на индекс насыщения. От этого показателя зависит, как долго человек вновь не захочет есть.

© Babak Sheikh, MD / Voronoi / Перевод автора

Авторы инфографики использовали результаты классического исследования Сиднейского университета. Участники съедали 38 популярных продуктов питания. Каждая порция содержала 240 килокалорий. Каждые 15 минут в течение двух часов они оценивали чувство сытости.

В качестве базового продукта авторы использовали белый хлеб. Его индекс установили на 100. При этом самый высокий индекс насыщения оказался у вареного картофеля — 323. Это более чем в три раза выше, чем у хлеба.

Картофель даже обогнал по этому показателю рыбу (мольву), индекс насыщения которой составил 225. Следом в рейтинге оказалась овсянка с индексом 209. Правда, стоит учитывать, что когда специалисты рекомендуют овсянку, то речь идет о той, которая долго варится.

А есть ли продукты, у которых индекс насыщения ниже, чем у хлеба? Конечно, например, мороженое (96). Индекс пончика составил 68, торта — 65, а круассана — 47.

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