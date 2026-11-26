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В Бразилии завершили устройство фундамента будущего самого высокого жилого небоскреба в мире
Строительство небоскреба Senna Tower в городе Балнеариу-Камбориу на юге Бразилии достигло важного этапа: завершено устройство свайного фундамента. Об этом сообщил инженер-строитель Стефан Доменьини, исполнительный директор компании Talls Solutions, руководящей проектом.
Ожидается, что высота жилой башни превысит 550 метров. Таким образом, она окажется выше нью-йоркского One World Trade Center, высота которого составляет около 541 метра, и станет самым высоким жилым небоскребом в мире.
Фундаментные работы включали установку 798 буронабивных свай под основной фундаментной плитой башни. Диаметр каждой сваи составляет 60 сантиметров, а длина — от 27 до 44,5 метра. Сваи заглублены в скальное основание. Теперь строители могут приступить к возведению массивной железобетонной фундаментной плиты, которая будет распределять нагрузку от надземной конструкции здания.
Завершению этого этапа предшествовали более четырех лет исследований, а также масштабная программа испытаний и проверок, организованная компанией Talls Solutions совместно с бразильским девелопером FG Empreendimentos и привлеченными профильными консультантами.
Senna Tower входит в число нескольких реализуемых в разных странах проектов небоскребов рекордной высоты. Среди них — саудовская Jeddah Tower, завершение строительства которой ожидается к 2028 году. Ее высота должна превысить один километр.
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