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Китайский флот готовится к появлению первого атомного суперавианосца
Четвертый китайский авианосец — гигантский корабль, известный пока только под обозначением Type 004, — может быть спущен на воду уже в следующем году. По оценкам аналитиков, он превзойдет по размерам своих предшественников и получит ядерную силовую установку, которая позволит быстрее запускать палубную авиацию в случае военного конфликта.
Появление нового корабля, как ожидается, усилит напряженность в отношениях с такими странами, как Япония и США, которые и без того внимательно следят за развитием военного потенциала Китая.
По словам директора азиатской программы аналитического центра Defence Priorities, авианосец, строящийся в северном портовом городе Далянь, сможет нести от 75 до 90 летательных аппаратов. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), еще одного аналитического центра, по состоянию на октябрь длина корпуса корабля от недостроенной носовой части до кормы составляла около 322 метров, а ширина — приблизительно 46 метров.
В CSIS назвали Type 004 «значительно более крупным, чем любой другой класс надводных кораблей» ВМС Китая. Спутниковые и аэрофотоснимки авианосца свидетельствуют о том, что его основной корпус уже сформирован. По мнению Коллина Ко, старшего научного сотрудника Наньянского технологического университета в Сингапуре, это позволяет рассчитывать на спуск корабля на воду в 2027 году. Однако до ввода в строй может пройти еще от пяти до десяти лет.
По своим характеристикам Type 004 будет немного превосходить китайский авианосец «Фуцзянь», который в настоящее время является крупнейшим кораблем этого класса в составе китайского флота.
Имеющаяся на сегодняшний день информация о Type 004 — который, вероятно, получит название одной из китайских провинций по аналогии с тремя действующими авианосцами, — позволяет отнести его к категории суперавианосцев с точки зрения электроники, водоизмещения и вместимости авиагруппы.
Ядерная силовая установка обеспечит авианосец большими энергетическими возможностями, чем существующая на китайских кораблях электромагнитная система запуска самолетов. Она позволит отказаться от необходимости размещать на борту дополнительные генераторы, ускорить взлет авиации без ограничений по массе полезной нагрузки, а также сократить время между боевыми вылетами благодаря более оперативной подготовке самолетов и их дозаправке.
По оценкам аналитиков, строительство четвертого авианосца приблизит Китай к возможности соперничать с ВМС США. По размерам новый корабль будет сопоставим с американскими авианосцами классов Nimitz и Ford.
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