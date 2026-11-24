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Один из крупнейших круизных лайнеров китайской постройки отправился в первый рейс

Второй крупный круизный лайнер, построенный в Китае, — Adora Flora City — отправился в свой первый рейс, что стало новым шагом в усилиях страны по расширению круизного туризма и стимулированию потребления.

Adora Flora City / © VCG

На борту судна находятся более 3800 пассажиров; лайнер вышел из Гуанчжоу в южнокитайской провинции Гуандун в шестидневное путешествие с пятью ночевками в Гонконг и вьетнамский Хюэ.

Длина судна составляет 341 метр, валовая вместимость — 141 900 тонн; на борту 2130 кают, вмещающих до 5232 пассажиров.

Adora Flora City крупнее и имеет более обтекаемый дизайн, чем его собрат — Adora Magic City, первый крупный круизный лайнер, построенный в Китае. Adora Magic City начал коммерческую эксплуатацию в январе 2024 года и с тех пор совершил около 250 рейсов.

В 2027 году Adora Flora City планирует выполнить более 50 международных рейсов из своего порта приписки в Гуанчжоу, предлагая как короткие поездки, так и более длительные маршруты в такие направления, как Вьетнам, Малайзия и Бруней.

Судно также будет предлагать рейсы без запланированных заходов в порты, позволяя пассажирам воспринимать сам лайнер как место назначения.

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