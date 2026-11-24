Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Один из крупнейших круизных лайнеров китайской постройки отправился в первый рейс
Второй крупный круизный лайнер, построенный в Китае, — Adora Flora City — отправился в свой первый рейс, что стало новым шагом в усилиях страны по расширению круизного туризма и стимулированию потребления.
На борту судна находятся более 3800 пассажиров; лайнер вышел из Гуанчжоу в южнокитайской провинции Гуандун в шестидневное путешествие с пятью ночевками в Гонконг и вьетнамский Хюэ.
Длина судна составляет 341 метр, валовая вместимость — 141 900 тонн; на борту 2130 кают, вмещающих до 5232 пассажиров.
Adora Flora City крупнее и имеет более обтекаемый дизайн, чем его собрат — Adora Magic City, первый крупный круизный лайнер, построенный в Китае. Adora Magic City начал коммерческую эксплуатацию в январе 2024 года и с тех пор совершил около 250 рейсов.
В 2027 году Adora Flora City планирует выполнить более 50 международных рейсов из своего порта приписки в Гуанчжоу, предлагая как короткие поездки, так и более длительные маршруты в такие направления, как Вьетнам, Малайзия и Бруней.
Судно также будет предлагать рейсы без запланированных заходов в порты, позволяя пассажирам воспринимать сам лайнер как место назначения.
Комментарии
Мы нередко ищем в отношениях подтверждение того, что смотрим на мир одинаково. Но насколько важно действительно совпадать в предпочтениях с партнером и насколько — просто ощущать такое совпадение?
Секретные поля и алгоритмы: ученый Виталий Линник о работе в Чернобыле и создании первых ГИС-технологий в СССР
Загрязнение окружающей среды — один из главных вызовов, стоящих перед человечеством в XXI веке. Для того, чтобы вести экологический мониторинг и просчитывать экологические риски, используются геоинформационные системы (ГИС). Один из основоположников создания таких инструментов — ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) Виталий Линник — дал интервью пресс-службе ТГУ во время рабочего визита в Томск. Он рассказал о том, как стал специалистом по радионуклидному загрязнению, что делал в Чернобыле после аварии и чем сейчас занимается лаборатория, которую он возглавляет.
Физики создали космологическую модель, в которой темная энергия возникает из квантовой хромодинамики — теории сильного взаимодействия. Это может избавить теоретиков от необходимости вводить неизвестные науке гипотетические поля, но пока концепция остается лишь математическим сценарием.
Секретные поля и алгоритмы: ученый Виталий Линник о работе в Чернобыле и создании первых ГИС-технологий в СССР
Загрязнение окружающей среды — один из главных вызовов, стоящих перед человечеством в XXI веке. Для того, чтобы вести экологический мониторинг и просчитывать экологические риски, используются геоинформационные системы (ГИС). Один из основоположников создания таких инструментов — ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) Виталий Линник — дал интервью пресс-службе ТГУ во время рабочего визита в Томск. Он рассказал о том, как стал специалистом по радионуклидному загрязнению, что делал в Чернобыле после аварии и чем сейчас занимается лаборатория, которую он возглавляет.
Под Новосибирском в наукограде Кольцово создан суперсовременный научный объект – источник синхротронного излучения, который называется Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» или сокращенно ЦКП «СКИФ». Установка реально большая, сложная, перспективная и давно ожидаемая исследовательским сообществом страны, поэтому внимания со стороны СМИ хватает. Желающие могут погуглить и почитать. Многие, кому интересно, что такое «источник синхротронного излучения», так и делают, читают и оставляют комментарии (куда же без них!). В этой статье на Naked Science директор ЦКП «СКИФ» академик РАН Евгений Левичев попытался ответить на волнующие читателей вопросы и рассказать, что такое СКИФ, и зачем мы его построили.
Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Декабря, 2022
Нейрообразование: от термина до рынка
6 Марта, 2016
Самые «горячие» премьеры Женевы
29 Декабря, 2016
Главные загадки Второй мировой войны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно