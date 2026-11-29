Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять уникальных зданий, в которых лестницы стали частью фасада

Японская свадебная часовня, индийский университет и переосмысленный памятник албанскому диктатору — все эти здания объединяет одно: именно лестницы становятся в них главным архитектурным акцентом.

Часовня лент, Япония / © Хироси Накамура

Некоторые из них, например Пирамида Тираны, реконструированная бюро MVRDV, и Шанхайский оперный театр, спроектированный Snøhetta, изначально задумывались как пространства, обеспечивающие публике максимально свободный доступ к архитектуре. В других проектах, таких как Часовня лент, лестницы выполняют сразу две функции: служат смотровой площадкой и несут символический смысл.

Университет Престиж, Индия / © Sanjay Puri Architects

Более 460 ступенчатых площадок расположены на крыше Университета Престиж в городе Индор, штат Мадхья-Прадеш. Эксплуатируемая крыша площадью 9000 квадратных метров постепенно поднимается от уровня земли до высоты 28 метров. Такое решение позволяет визуально облегчить массив здания и одновременно создать общественное пространство, которым могут пользоваться все 3000 студентов университета.

При проектировании лестниц архитекторы вдохновлялись древней традицией индийских ступенчатых колодцев. Они организованы вокруг внутренних дворов, благодаря которым солнечный свет и естественная вентиляция проникают в глубину здания. Это позволяет сократить потребность в искусственном освещении и кондиционировании воздуха.

Шанхайский оперный театр, Китай / © Snøhetta

Бюро Snøhetta давно проявляет особый интерес к эксплуатируемым крышам, начиная с разработанного им в 2008 году знакового проекта Оперного театра Осло.

Теперь собственную версию этого архитектурного концепта получил Китай. Шанхайский оперный театр выделяется гигантской винтовой лестницей, которая выходит за пределы фасада и эффектно нависает над зданием в верхней точке. Как и наклонная крыша Оперного театра Осло, лестница задумывалась как способ сделать здание максимально доступным для широкой публики. Однако теперь подняться на крышу могут только посетители с платными билетами.

Пирамида Тираны, Албания / © MVRDV / IRI Architecture

При реконструкции Пирамиды Тираны — памятника, построенного в 1980-х годах в честь албанского диктатора Энвера Ходжи, — архитекторы бюро MVRDV придали лестницам одновременно практическое и символическое значение.

Снаружи пирамиды со всех сторон устроили ступени, позволяющие посетителям подниматься на здание и тем самым возвращать его горожанам.

Часовня лент, Япония / © Хироси Накамура

Вокруг застекленного центрального объема этой свадебной часовни в городе Ономити обвиваются две переплетающиеся винтовые лестницы. Проект разработал токийский архитектор Хироси Накамура.

Лестницы символизируют соединение двух людей в браке. Наверху они сходятся, образуя небольшую смотровую площадку с видом на Внутреннее Японское море.

Студенческий центр Hisao & Hiroko Taki Plaza, Япония / © Kengo Kuma and Associates

Студенческий центр, спроектированный бюро Kengo Kuma and Associates, напоминает естественную возвышенность, словно вырастающую из территории кампуса Токийского технологического института.

Деревянные ступенчатые трибуны и растения помогают зданию органично вписаться в окружающий ландшафт. Оно частично заглублено в землю, чтобы не перекрывать вид на историческую часовую башню университета.

Наружная лестница, спускающаяся внутрь здания, продолжается и в интерьере. Благодаря этому граница между внутренним пространством и окружающим ландшафтом становится практически незаметной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.