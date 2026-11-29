Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Пять уникальных зданий, в которых лестницы стали частью фасада
Японская свадебная часовня, индийский университет и переосмысленный памятник албанскому диктатору — все эти здания объединяет одно: именно лестницы становятся в них главным архитектурным акцентом.
Некоторые из них, например Пирамида Тираны, реконструированная бюро MVRDV, и Шанхайский оперный театр, спроектированный Snøhetta, изначально задумывались как пространства, обеспечивающие публике максимально свободный доступ к архитектуре. В других проектах, таких как Часовня лент, лестницы выполняют сразу две функции: служат смотровой площадкой и несут символический смысл.
Более 460 ступенчатых площадок расположены на крыше Университета Престиж в городе Индор, штат Мадхья-Прадеш. Эксплуатируемая крыша площадью 9000 квадратных метров постепенно поднимается от уровня земли до высоты 28 метров. Такое решение позволяет визуально облегчить массив здания и одновременно создать общественное пространство, которым могут пользоваться все 3000 студентов университета.
При проектировании лестниц архитекторы вдохновлялись древней традицией индийских ступенчатых колодцев. Они организованы вокруг внутренних дворов, благодаря которым солнечный свет и естественная вентиляция проникают в глубину здания. Это позволяет сократить потребность в искусственном освещении и кондиционировании воздуха.
Бюро Snøhetta давно проявляет особый интерес к эксплуатируемым крышам, начиная с разработанного им в 2008 году знакового проекта Оперного театра Осло.
Теперь собственную версию этого архитектурного концепта получил Китай. Шанхайский оперный театр выделяется гигантской винтовой лестницей, которая выходит за пределы фасада и эффектно нависает над зданием в верхней точке. Как и наклонная крыша Оперного театра Осло, лестница задумывалась как способ сделать здание максимально доступным для широкой публики. Однако теперь подняться на крышу могут только посетители с платными билетами.
При реконструкции Пирамиды Тираны — памятника, построенного в 1980-х годах в честь албанского диктатора Энвера Ходжи, — архитекторы бюро MVRDV придали лестницам одновременно практическое и символическое значение.
Снаружи пирамиды со всех сторон устроили ступени, позволяющие посетителям подниматься на здание и тем самым возвращать его горожанам.
Вокруг застекленного центрального объема этой свадебной часовни в городе Ономити обвиваются две переплетающиеся винтовые лестницы. Проект разработал токийский архитектор Хироси Накамура.
Лестницы символизируют соединение двух людей в браке. Наверху они сходятся, образуя небольшую смотровую площадку с видом на Внутреннее Японское море.
Студенческий центр, спроектированный бюро Kengo Kuma and Associates, напоминает естественную возвышенность, словно вырастающую из территории кампуса Токийского технологического института.
Деревянные ступенчатые трибуны и растения помогают зданию органично вписаться в окружающий ландшафт. Оно частично заглублено в землю, чтобы не перекрывать вид на историческую часовую башню университета.
Наружная лестница, спускающаяся внутрь здания, продолжается и в интерьере. Благодаря этому граница между внутренним пространством и окружающим ландшафтом становится практически незаметной.
Комментарии
При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
Еще в прошлом веке ученые считали, что человек не может долгое время жить с температурой тела ниже +35. Теперь исследователи рассказали о женщине, которая десятилетиями каждую зиму роняла температуру тела до уровня, характерного для варана в покое, а не для типичного млекопитающего. Несмотря на это, она прожила более полувека, а при посмертном вскрытии врачи обнаружили довольно необычные особенности ее мозга.
Команда российских физиков под руководством профессора МИЭМ ВШЭ Сергея Демишева исследовала новый материал из группы силицидов, который остается ферромагнетиком при рекордных 397 °C.
При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
Еще в прошлом веке ученые считали, что человек не может долгое время жить с температурой тела ниже +35. Теперь исследователи рассказали о женщине, которая десятилетиями каждую зиму роняла температуру тела до уровня, характерного для варана в покое, а не для типичного млекопитающего. Несмотря на это, она прожила более полувека, а при посмертном вскрытии врачи обнаружили довольно необычные особенности ее мозга.
В регионе Тихоокеанского Северо-Запада США производится больше 95 процентов хмеля страны и 40 процентов мирового. Это вьющееся растение почти в обязательном порядке используют в современном пивоварении. Ранний осенний и поздний летний сезоны сбора хмеля совпадают со временем больших лесных пожаров в регионе, и с каждым годом хмель все чаще дозревает в такой атмосфере. Исследователи разобрались, как использовать поврежденное сырье так, чтобы пиво осталось качественным.
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Мая, 2021
Случай на 14-м измерительном пункте
6 Декабря, 2021
Изменения климата и языковое разнообразие
24 Февраля, 2018
Введение в парфюмерию
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно