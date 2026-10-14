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Олег Гончар
Олег Гончар
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Инженеры создали робота без аккумулятора, который получает энергию прямо из-под ног

Китайские исследователи разработали тончайшую мембрану для ступней ползающих микророботов, которая позволяет им получать электричество непосредственно от поверхности, по которой они передвигаются. Эта технология избавляет роботов от необходимости нести на себе тяжелые аккумуляторы: металлические и кремниевые поверхности превращаются в активный источник энергии.

Сообщество
# аккумуляторы
# Китай
# роботы
# технологии
# энергия
Инженеры создали робота без аккумулятора, который получает энергию прямо из-под ног / ©  Pavel Danilyuk / Pexels
Инженеры создали робота без аккумулятора, который получает энергию прямо из-под ног / ©  Pavel Danilyuk / Pexels

Крошечные микророботы могли бы пробираться сквозь завалы в поисках выживших после землетрясений или обследовать самые труднодоступные участки ядерных реакторов. Однако их главная проблема удивительно прозаична — энергоснабжение. Обычные коммерческие аккумуляторы слишком громоздки: робот массой 1,7 грамм без подзарядки работает всего около двух минут, если не учитывать аккумулятор, который должен составлять непрактичные 94% общей массы устройства.

Исследователи из китайского Фуданьского университета нашли способ полностью отказаться от бортового накопителя энергии, превратив поверхность под роботом в источник питания.

В исследовании, опубликованном в журнале National Science Review, ученые продемонстрировали мягкую мембрану толщиной с лист бумаги, закрепленную на опорной площадке роботизированной конечности. Она вырабатывает электричество непосредственно во время движения по активным поверхностям, например алюминиевым, цинковым или кремниевым. Таким образом, каждый шаг превращается в мгновенный электрохимический генератор.

В основе системы лежит полимерная гелевая пленка толщиной всего 135 микрометров — примерно с человеческий волос. Ее формируют непосредственно на ступнях робота с помощью химического процесса. При соприкосновении с подходящей поверхностью мембрана начинает работать как открытая батарея. Металлический пол отдает электроны, а мембрана поглощает кислород и влагу из окружающего воздуха, замыкая электрическую цепь. Электричество вырабатывается сразу после контакта и перестаёт поступать, как только конечность отрывается от поверхности.

В лабораторных испытаниях ползающий робот с корпусом, напечатанным на 3D-принтере, и габаритами 6,7 × 5,7 сантиметра периодически передвигался на протяжении 150 дней. За это время он совершил более 10 000 шагов без падения напряжения. Впоследствии число шагов превысило миллион, причем на все это потребовалось лишь около двух грамм алюминия. Липкая гелевая мембрана позволяла роботу даже взбираться по наклонным металлическим листам. Система выдерживала температуры от −20 до +80°C и успешно обеспечивала энергией установленный на борту светодиод и Bluetooth-передатчик.

Впрочем, у этой технологии есть ограничения, которые необходимо учитывать при практическом применении. Мембрана не может получать энергию от химически инертных поверхностей, таких как пластик, стекло, грунт или органические ткани. Поэтому исследователи оснастили робота небольшим бортовым суперконденсатором, который сглаживает перебои с питанием при пересечении участков, не способных вырабатывать электричество. Кроме того, углекислый газ из атмосферы и непрерывная коррозия постепенно разрушают внутренний электролит. Чтобы поддерживать работоспособность системы, исследователям приходится вручную восполнять запас гидроксида калия.

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Сообщество
# аккумуляторы
# Китай
# роботы
# технологии
# энергия
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