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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Государственная электросетевая корпорация Китая сообщила о полном вводе в эксплуатацию линии сверхвысокого напряжения переменного тока Яньтай — Вэйхай. Это первая в мире сверхвысоковольтная сеть переменного тока, интегрирующая атомную генерацию. Линия предназначена для передачи электроэнергии из района Яньтая и Вэйхая в провинции Шаньдун.

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Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией / © CGTN
Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией / © CGTN

Эквивалентная протяженность линии с одной цепью составляет 1197 километров. Она проходит через пять городов провинции Шаньдун: Яньтай, Циндао, Жичжао, Вэйфан и Линьи. Проект включает одну новую распределительную подстанцию напряжением 1000 киловатт, расширение двух действующих подстанций того же класса и строительство 2124 опор линий электропередачи. Из них 822 расположены в холмистой и горной местности, а еще 17 — в морской акватории.

Шаньдун — одна из крупнейших провинций Китая по потреблению энергии. По состоянию на конец сентября 2026 года установленная мощность объектов энергетики, использующих неископаемые источники, достигла здесь 147 миллионов киловатт. На ветровую и солнечную энергетику приходилось 132 миллиона киловатт — более половины общей установленной мощности электростанций провинции.

На полуострове Яньтай — Вэйхай сосредоточена значительная часть атомной генерации Шаньдуна, а также половина мощностей морской ветровой и солнечной энергетики провинции. Регион постепенно превращается из территории, преимущественно получающей электроэнергию извне, в крупный центр ее передачи в другие районы.

С вводом новой линии заработал коридор для передачи электроэнергии от энергетических объектов Яньтая и Вэйхая. Он соединен с существующей сверхвысоковольтной сетью Шаньдуна, образуя конфигурацию из двух колец, напоминающую цифру восемь. Это первая в Китае региональная сеть сверхвысокого напряжения с подобной двухкольцевой структурой. Кольца могут служить резервом друг для друга: такая схема увеличивает пропускную способность сети и повышает ее устойчивость при системных сбоях.

Проект примечателен и особенностями строительства. Это первая в Китае линия сверхвысокого напряжения, которую одновременно прокладывали в горной местности и морской акватории. Эффективный период строительства составил всего 12 месяцев — самый короткий срок для китайского проекта передачи переменного тока такого класса сопоставимого масштаба.

Распределительная подстанция Хайянь-Си стала первой в Китае подстанцией сверхвысокого напряжения, построенной по принципу «две станции на одной площадке». В перспективе здесь планируется организовать 12 отходящих линий напряжением 1000 киловольт — больше, чем на любой другой подстанции такого класса в стране. При строительстве подстанции Хайянь-Си, а также при расширении подстанций Чанли и Гаосян впервые применили малошумные высоковольтные реакторы, самостоятельно разработанные в Китае. Кроме того, проект позволил устранить ряд технологических пробелов в области строительства объектов сверхвысоковольтной энергетики в морской акватории.

На сегодняшний день Государственная электросетевая корпорация Китая завершила строительство и ввела в эксплуатацию 44 проекта сверхвысоковольтной передачи электроэнергии: 23 на переменном и 21 на постоянном токе. Они сформировали магистральные сети сверхвысокого напряжения переменного тока в восточных, северных, центральных и юго-западных регионах страны.

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# Китай
# технологии
# электричество
# энергия
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