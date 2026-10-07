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Франция впервые запустила модернизированную ядерную ракету M51.3 с подводной лодки

Франция впервые запустила модернизированную ядерную ракету M51.3 с подводной лодки / © Ministère des Armées et des Anciens combattants

Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами Le Vigilant выполнила пуск ракеты M51.3 в рамках приемочных испытаний после капитального ремонта субмарины, сообщило Министерство вооруженных сил Франции. Ракета не несла ядерной боевой части. Запуск состоялся у побережья департамента Финистер на западе Франции, а головная часть ракеты упала в Северной Атлантике в нескольких сотнях километров от ближайшего берега.

Модернизация ракеты M51, разработанной и производимой компанией ArianeGroup, является частью более масштабной программы обновления французских ядерных сил. Она также предусматривает строительство новых атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и перспективную модернизацию истребителя Rafale, который должен получить гиперзвуковую крылатую ракету с ядерной боевой частью.

По оценке Bulletin of the Atomic Scientists, дальность последней модификации M51.3 превышает 9500 километров против более чем 9000 километров у предыдущей версии. Ракета способна нести от четырех до шести разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Официальная дальность M51 не раскрывается.

M51 оснащается новой термоядерной боевой частью TNO-2, предназначенной для применения на морском театре военных действий, и отличается улучшенными характеристиками по дальности, точности и способности преодолевать системы противоракетной обороны, говорится в сообщении французского министерства.

Трехступенчатая ракета с твердотопливными двигателями весит более 50 тонн. Каждая из четырех французских атомных подлодок способна нести по 16 таких ракет.

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