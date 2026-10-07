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Curiosity отметил 5000 дней на Марсе новой панорамой Красной планеты

Curiosity передал новую панораму Марса / © NASA / JPL-Caltech

Марсоход использовал черно-белые навигационные камеры, чтобы сфотографировать окружающий ландшафт в разное время суток. Первый снимок был сделан 30 августа 2026 года в 9:56 по местному марсианскому времени — в 5000-й сол Curiosity. Вторая панорама была получена 2 сентября в 17:39, во время 5003-го сола миссии.

Обе панорамы передали на Землю и объединили в единое изображение. Цвета были добавлены в качестве художественной интерпретации: синий соответствует утреннему снимку, а желтый — дневному. В результате получилась своего рода открытка, напоминающая другие панорамы Curiosity, созданные ранее.

На переднем плане находится сам марсоход Curiosity, на котором хорошо видны различные элементы оборудования. Среди них — антенна UHF, имеющая форму цилиндрической «банки» и предназначенная для передачи данных космическим аппаратам на орбите Марса. В задней части также заметен оребренный радиоизотопный термоэлектрический генератор MMRTG. Эта ядерная энергетическая установка обеспечивает Curiosity электричеством, необходимым для работы на поверхности Марса.

Сейчас Curiosity исследует нижние склоны горы Шарп — возвышенности, поднимающейся примерно на пять километров над дном кратера Гейла. Новая панорама направлена вниз по склону, в сторону дна кратера, а его далекая кромка лишь едва различима на горизонте.

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