Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Curiosity отметил 5000 дней на Марсе новой панорамой Красной планеты
Марсоход NASA Curiosity отметил 5000-й марсианский день (сол) на Красной планете новой панорамой, снятой с песчаного хребта, получившего неофициальное название «Шоколаталь».
Марсоход использовал черно-белые навигационные камеры, чтобы сфотографировать окружающий ландшафт в разное время суток. Первый снимок был сделан 30 августа 2026 года в 9:56 по местному марсианскому времени — в 5000-й сол Curiosity. Вторая панорама была получена 2 сентября в 17:39, во время 5003-го сола миссии.
Обе панорамы передали на Землю и объединили в единое изображение. Цвета были добавлены в качестве художественной интерпретации: синий соответствует утреннему снимку, а желтый — дневному. В результате получилась своего рода открытка, напоминающая другие панорамы Curiosity, созданные ранее.
На переднем плане находится сам марсоход Curiosity, на котором хорошо видны различные элементы оборудования. Среди них — антенна UHF, имеющая форму цилиндрической «банки» и предназначенная для передачи данных космическим аппаратам на орбите Марса. В задней части также заметен оребренный радиоизотопный термоэлектрический генератор MMRTG. Эта ядерная энергетическая установка обеспечивает Curiosity электричеством, необходимым для работы на поверхности Марса.
Сейчас Curiosity исследует нижние склоны горы Шарп — возвышенности, поднимающейся примерно на пять километров над дном кратера Гейла. Новая панорама направлена вниз по склону, в сторону дна кратера, а его далекая кромка лишь едва различима на горизонте.
Комментарии
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
В научной литературе давно обсуждается вопрос существенного вреда от сахара, особенно в ранний период формирования организма человека — до трех лет. Но для полноценного изучения вопроса нужны большие выборки детей, которым сахара не давали. Этически организовать такое было очень сложно, но группа ученых нашла такие данные в истории Великобритании, в середине прошлого века на много лет лишившей своих детей сахара.
Белые карлики нередко поглощают остатки планетных систем, переживших гибель своих звезд. Но в случае с HS 0209+0832 все иначе: вещество, падающее на него сейчас, с высокой вероятностью принадлежало планете, которая сформировалась уже после превращения исходной звезды в белый карлик. До сих пор ничего подобного астрономы не наблюдали.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
История и настоящее атомной отрасли насыщены множеством аббревиатур, на первый взгляд совсем загадочных. На деле понять их несложно, а стоящие за этим истории необычны и весьма увлекательны. Ниже мы выделим такие термины. И, как читатель скоро обнаружит, они вплотную касаются его жизни далеко не только через поток электронов из розетки.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Августа, 2019
Гравитационные линзы на службе астрономии
14 Апреля, 2013
Маски народов мира
14 Февраля, 2019
Что такое инфляционная модель Вселенной
13 Июля, 2016
Как это работает: космические ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно