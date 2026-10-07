Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Рейтинг: +4147
Посты: 2873
3

Curiosity отметил 5000 дней на Марсе новой панорамой Красной планеты

Марсоход NASA Curiosity отметил 5000-й марсианский день (сол) на Красной планете новой панорамой, снятой с песчаного хребта, получившего неофициальное название «Шоколаталь».

Сообщество
# Curiosity
# NASA
# космос
# Марс
# марсоходы
# фотографии
Curiosity передал новую панораму Марса / © NASA / JPL-Caltech
Curiosity передал новую панораму Марса / © NASA / JPL-Caltech

Марсоход использовал черно-белые навигационные камеры, чтобы сфотографировать окружающий ландшафт в разное время суток. Первый снимок был сделан 30 августа 2026 года в 9:56 по местному марсианскому времени — в 5000-й сол Curiosity. Вторая панорама была получена 2 сентября в 17:39, во время 5003-го сола миссии.

Обе панорамы передали на Землю и объединили в единое изображение. Цвета были добавлены в качестве художественной интерпретации: синий соответствует утреннему снимку, а желтый — дневному. В результате получилась своего рода открытка, напоминающая другие панорамы Curiosity, созданные ранее.

На переднем плане находится сам марсоход Curiosity, на котором хорошо видны различные элементы оборудования. Среди них — антенна UHF, имеющая форму цилиндрической «банки» и предназначенная для передачи данных космическим аппаратам на орбите Марса. В задней части также заметен оребренный радиоизотопный термоэлектрический генератор MMRTG. Эта ядерная энергетическая установка обеспечивает Curiosity электричеством, необходимым для работы на поверхности Марса.

Сейчас Curiosity исследует нижние склоны горы Шарп — возвышенности, поднимающейся примерно на пять километров над дном кратера Гейла. Новая панорама направлена вниз по склону, в сторону дна кратера, а его далекая кромка лишь едва различима на горизонте.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Curiosity
# NASA
# космос
# Марс
# марсоходы
# фотографии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Окт
Бесплатно
По морям на ощупь: как развивалась морская навигация
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
Лекция
08 Окт
Бесплатно
В поисках динозавров
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
Современная иммунофармакология: миРНК и вакцины против аллергии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
Язык как отражение культурного кода
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Окт
500
Философы и государство
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
История предупреждения Невских наводнений
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, почему льдинки из океана Энцелада различаются по составу

    7 октября, 09:09

  2. У белого карлика впервые нашли кандидата в планету второго поколения

    7 октября, 08:21

  3. Лишение сахара в первые два года жизни серьезно снизило смертность через полвека

    6 октября, 15:45

  4. Древнее насекомое назвали в честь пылесоса из «Телепузиков»

    6 октября, 15:21
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Денис Куликов
52 секунды назад
Что-то не стыкуются эти цифры с общим количеством роботов по странам, в Китае на порядок больше роботов, чем в США, раз в 8. Что бы получить такую

Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов

Мистер Х
1 час назад
Elusive, мы все купим .🤣🤣. Если продадут.

Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

Денис Калюнин
2 часа назад
Т.е. еда должна быть максимально унылой грустной и безвкусной? Я давно подозревал, что главный принцип ПП - пациент должен страдать :)

Одинаковые калории оказались неодинаковыми для организма из-за степени обработки еды

Александр Суворов
2 часа назад
Ну ничего страшно, что этот чрезмерно амбициозный, глупый, перепафосный проект не получился и заброшен теперь на 10% реализации. Но зато саудиты

Саудовская Аравия отложила строительство самого высокого стадиона в мире в городе «Зеркальная линия»

В М
3 часа назад
Elusive, Действительно зачем если не ситуация не вынуждает.

Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, внезапно это рейтинг экспортеров. И тут скорее стоит удивляться что в нем такое скромное место занимает Китай. Но и это легко объяснить.

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Elusive Joe
7 часов назад
Мы тоже можем! А зачем?

Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

Dark Lover
8 часов назад
Хадис Джибриля: "И он спросил: “Так поведай мне о Часе”. Посланник Аллаха ответил: “Тот, кого спрашивают о нем, знает не больше спрашивающего”.

Саудовская Аравия начала поиск подрядчиков для строительства двухкилометрового небоскреба

Oleg Berezhnoy
8 часов назад
А где же Датракийцы?

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Александр Суворов
9 часов назад
По ходу западные затупки до сих пор думают, что беспилотники, бьющие по украм, это типа иранские. Про Алабугу и ещё десяток российских БПЛА заводов

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, я тут поспорил с ИИ как ответит Березин - скатится в снобизм или начнет приводить аргументы (они так-то у есть и проклятый ии их привел) но

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Sergey Kz
11 часов назад
Совместное предприятие с кем?

Индия решила создать собственный пассажирский самолет за два года

Александр Березин
11 часов назад
Иван, "только арифметика у вас своя собственная" Меня волнует не то, чья она. А то, верная ли. В данном случае -- определенно верная. Ну а то, что вам

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Александр Березин
11 часов назад
Иван, "ой ладно с чего вдруг. Орбитальная глушилка для малочисленной российской группировки" С того, что я представляю, что в этой области

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Александр Березин
11 часов назад
Sam, почти любые лишения приводят к росту продолжительности жизни? У вас и научные работы, подтверждающие это есть? Я бы почитал с удовольствием. А то

Лишение сахара в первые два года жизни серьезно снизило смертность через полвека

Иван Колупаев
11 часов назад
Александр, только арифметика у вас своя собственная. Китай получает российские ресурсы с огромным дисконтом и фактически захватил наш рынок (не

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Иван Колупаев
12 часов назад
Александр, ой ладно с чего вдруг. Орбитальная глушилка для малочисленной российской группировки, когда над нужной территорией пролетают всего

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Sam Dowson
13 часов назад
Да как бы в целом почти любые лишения в детстве приводят к увеличению продолжительности жизни. Чем они сильнее и чем их больше, тем дольше жизнь,

Лишение сахара в первые два года жизни серьезно снизило смертность через полвека

Дмитрий Караваев
13 часов назад
А больше фоток посмотреть с этой станции?

Создатель карты Марса: подборка фото планеты от Mars Odyssey к 20-летию работы миссии

Alexander Orsi
13 часов назад
skygoo, и кому же ржущий Китай поставляет?

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Самые обсуждаемые