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В Северной Македонии нашли 2600-летнюю могилу воина с оружием и золотыми предметами

Археологи в Северной Македонии обнаружили богато украшенное захоронение возрастом около 2600 лет, в котором находились бронзовый шлем, щит, меч, копья и золотые предметы. Находка стала одним из наиболее убедительных свидетельств того, что в архаический период в районе Охридского озера жила влиятельная элита.

В Северной Македонии нашли 2600-летнюю могилу воина с оружием и золотыми предметами / © SDK.MK

Гробница обнаружена на некрополе Расница возле села Корошишта, недалеко от Струги. По мнению археологов, это захоронение, вероятно, старше другой богатой гробницы, найденной на том же памятнике в 2024 году. Вместе эти находки превращают Расницу из, казалось бы, отдельного богатого захоронения в крупный некрополь, обладающий исключительным потенциалом для изучения людей, контролировавших эту часть Балкан в VI веке до н. э.

Артефакты в захоронение возрастом около 2600 лет / © SDK.MK

В недавно исследованном захоронении археологи обнаружили необычно полный набор военного снаряжения. Среди находок — бронзовые шлем и щит, меч и несколько копий, а также бронзовые сосуды, серебряная булавка, янтарные и стеклянные бусы, золотое кольцо и другие предметы из ценных материалов.

Руководитель проекта, сотрудник Национального археологического музея Перо Арджанлиев, назвал захоронение исключительно богатой могилой архаического периода, в которой умершего похоронили вместе с полным комплектом оружия. Сочетание военного снаряжения, украшений и престижных предметов указывает на то, что погребенный занимал заметное положение в обществе.

Однако археологи пока осторожны в вопросе его личности. Хотя состав погребального инвентаря позволяет говорить о захоронении воина, антропологический анализ останков ещё не установил биологический пол и возраст умершего. Исследователи также надеются выяснить, страдал ли он какими-либо заболеваниями и состоял ли в биологическом родстве с человеком, похороненным в богатой гробнице, обнаруженной на Раснице двумя годами ранее.

Одной из самых необычных находок стала тонкая золотая пластинка, обнаруженная рядом со щитом. Археологи предполагают, что первоначально она могла закрывать лицо умершего.

Если эта интерпретация подтвердится, находка окажется разновидностью золотой погребальной маски или покрытия для лица. Однако фольга чрезвычайно хрупкая и еще не прошла консервацию, поэтому исследователи пока воздерживаются от более точной идентификации. Специалисты должны изучить ее первоначальную форму и способ изготовления в лаборатории. Такая осторожность особенно важна, поскольку золотые пластины, которыми закрывали лицо, глаза или рот умершего, являются одной из наиболее характерных особенностей погребальных традиций элиты некоторых районов Балкан в архаический период.

Расница находится всего примерно в пяти километрах от Требеништы — знаменитого некрополя, где в исключительно богатых захоронениях были обнаружены золотые погребальные маски, украшения, оружие и привозные сосуды.

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