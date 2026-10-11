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Военная медицина Древнего Рима: как лечили раненых легионеров

По словам римского врача Галена, за четыре года его работы погибло всего пять гладиаторов. Такой показатель выживаемости позволяет представить, насколько далеко продвинулась военная медицина Рима.

Капсарии, ухаживающие за ранеными солдатами, изображены на колонне Траяна / © Wikimedia Commons

Знаменитые своими военными успехами римские легионы храбро и ожесточенно сражались, создавая империю, простиравшуюся от Британских островов до Карфагена в Северной Африке, Пиренейского полуострова и Месопотамии. Гладиаторские игры и завоевание практически всего Средиземноморья сопровождались жестокими сражениями, оставлявшими после себя ужасные ранения и травмы.

На полях сражений применялись мечи, катапульты и баллисты, способные метать в противника огромные камни, что приводило к тяжелейшим и зачастую травматическим повреждениям. К счастью, римская медицина по уровню развития во многом соответствовала передовым военным технологиям своего времени.

Древние военные госпитали

Медицинская служба римских легионов была на удивление хорошо организована и развита для своего времени. Вместе с центурионами, морскими пехотинцами, моряками и кавалеристами на поле боя находились капсарии (capsarii) — военные санитары, умевшие перевязывать раны, оказывать экстренную помощь и доставлять раненых туда, где они могли получить более квалифицированное лечение.

Капсарии были лишь нижним звеном тщательно выстроенной и исключительно хорошо организованной системы военной медицины. Во главе медицинской службы римской армии находились милиты медики (milites medici) — врачи и администраторы, отвечавшие за создание и работу полевых госпиталей, а также более постоянных медицинских учреждений в городах и крупных военных базах, известных как валетудинарии (valetudinaria).

Валетудинарий располагал необходимыми запасами, включая хирургические инструменты и лекарственные средства, а также отдельными отделениями для больных и раненых. Это позволяло изолировать раненых от пациентов с заболеваниями и, вероятно, снижать риск заражения.

Дальнейшая специализация валетудинариев предполагала наличие отдельных отделений для лечения различных видов ран и травм, что значительно повышало эффективность римской военно-медицинской системы. Такой уровень специализации, организации и санитарных мер был необычным для античного мира. Валетудинарии оказали влияние на развитие больничной архитектуры и после падения Римской империи.

Остановка кровотечения

Капсарии, римские военные санитары, были удивительно искусны в перевязке и обработке ран. Они понимали, что после ранения оружием главной угрозой для жизни солдата становится потеря крови, поэтому первым шагом к спасению раненого или его конечности была остановка кровотечения.

Врачи использовали давление на рану, тампонаду, лигатуры и даже прижигание, чтобы предотвратить смертельную потерю крови.

Первичный осмотр раненых проводился в приемном помещении валетудинария. После этого некоторых пациентов направляли на хирургическое вмешательство или лечение в специализированные отделения примитивного по современным меркам военного госпиталя.

Римские врачи очищали раны и удаляли пораженные инфекцией ткани. Хотя римляне не знали о существовании бактерий и не имели представления о микробной теории заболеваний, они интуитивно понимали, что грязная рана с большей вероятностью приведет к развитию гангрены или другой инфекции, чем чистая.

Римские медики обрабатывали и перевязывали раны вином, уксусом, медом, маслами, смолами и растительными препаратами, некоторые из которых действительно обладали антимикробными свойствами.

Уход за ранами у римских военных врачей был настолько развит, что, судя по многим свидетельствам, римский солдат мог погибнуть от болезни примерно с той же вероятностью, что и от боевого ранения. Причинами этого были грязь и антисанитария на полях сражений и в военных уборных, низкое качество продовольствия и отсутствие иммунитета к заболеваниям, распространенным в далеких землях, которые завоёвывали римляне.

Древняя ортопедия

Несмотря на отсутствие рентгеновских аппаратов и других современных средств визуальной диагностики, милиты медики обладали высокой квалификацией в области ортопедии.

Вывихи вправляли, а переломы сопоставляли. Римский врач Цельс оставил чрезвычайно подробные описания лечения переломов.

С помощью шин, бинтов и иммобилизации врачи возвращали сломанные кости в правильное положение. Хотя римские медики не накладывали гипсовые повязки, как современные врачи, они располагали жесткими материалами для изготовления шин и перевязок. В древних медицинских руководствах содержались подробные инструкции о том, как сохранять неподвижность недавно вправленных переломов до их полного заживления.

Разумеется, можно быть уверенными, что римские медицинские трактаты описывали лечение значительно подробнее и систематичнее, чем оно осуществлялось непосредственно на поле боя. Тем не менее переломы и вывихи получали квалифицированную медицинскую помощь на древних полях сражений по всей Римской империи.

Римские хирургические инструменты, найденные в Помпеях / © Wikimedia Commons

Хирургическая точность

Гален подробно писал о хирургии, а римские врачи, опиравшиеся на греческие медицинские традиции, умели выполнять операции по удалению катаракты, кесарево сечение и тонзиллэктомию — удаление миндалин. Особенно важным навыком на поле боя было удаление инородных тел и осколков.

Римские хирурги могли выполнять мастэктомию для лечения опухолей молочной железы, а также ампутации, когда уже развивалась гангрена или тяжелая инфекция.

Хирургические операции на поле боя были чрезвычайно опасными. Однако валетудинарии обеспечивали более высокий уровень медицинской помощи, чем обычно могли получить гражданские пациенты. В Риме не существовало формальной системы лицензирования и образования для медицинской профессии, тогда как военная дисциплина помогала не допускать к работе в качестве военных врачей неквалифицированных или самостоятельно обучившихся целителей. Это имело огромное значение, поскольку именно на поле боя человек с наибольшей вероятностью мог получить ранение зазубренной стрелой или копьём либо осколком грубого варварского клинка.

Удаление зазубренных наконечников стрел и копий было чрезвычайно сложной процедурой, поскольку попытка извлечь их могла привести к дополнительным повреждениям.

Особенно смертельно опасными были травмы головы, включая переломы черепа. Тем не менее милиты медики умели проводить операции на черепе и различать несколько типов черепно-мозговых повреждений.

Римские военные врачи могли выполнять трепанацию, чтобы снизить внутричерепное давление, а также удалять поврежденные фрагменты костей черепа.

Хотя подобные процедуры часто заканчивались смертью пациента, археологические данные показывают, что некоторые люди переживали даже такие тяжелые травмы и хирургические вмешательства.

Инструменты врачей

Римские медицинские инструменты показались бы удивительно знакомыми современному хирургу.

Римские хирургические наборы находили по всему Средиземноморью — от Британии до Малой Азии. Среди древних хирургических инструментов были зонды, щипцы, костные пилы, иглы, крючки, инструменты для прижигания, скальпели, расширители, катетеры и стригилы. Хотя римляне не располагали анестезией в современном понимании, военные врачи могли вводить пациентов в состояние седации или уменьшать сильную боль с помощью вина, опиума, мандрагоры, белены и других лекарственных средств.

Известно также, что они использовали алоэ для лечения ожогов, а горечавку — при укусах и заболеваниях печени.

Безусловно, по современным меркам римские медицинские методы были весьма примитивными. Однако поле боя могло быть одним из лучших мест для получения квалифицированной медицинской помощи в древнем мире. Такие учреждения, как валетудинарии, существовали только внутри римской военной системы. Гражданское население часто получало помощь непосредственно у себя дома, обращаясь к нелицензированным и зачастую самопровозглашённым целителям.

Многие посещали храмы, посвященные богам-целителям, или отправлялись в длительные паломничества к святилищам, надеясь получить божественное вмешательство и исцеление от своих недугов. Как и сегодня, состоятельные люди нередко имели лучший доступ к более качественным медицинским услугам.

Служба в римской армии была не только быстрым путем к получению гражданства и повышению социального статуса, но и могла обеспечить человеку доступ к квалифицированной профессиональной медицинской помощи.

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