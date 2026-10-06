Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Саудовская Аравия отложила строительство самого высокого стадиона в мире в городе «Зеркальная линия»
Планы строительства стадиона «Зеркальной линии» в Саудовской Аравии, который должен был принять матчи чемпионата мира по футболу 2034 года, отложены на неопределенный срок.
По данным агентства Reuters, Саудовская Аравия фактически отказалась от реализации проекта, который должен был стать одной из наиболее необычных спортивных арен будущего.
Стадион входил в число 15 арен, заявленных Саудовской Аравией в качестве площадок для проведения чемпионата мира 2034 года. Стадион вместимостью 46 000 зрителей в заявке страны на проведение турнира назывался «самым уникальным стадионом в мире».
Согласно первоначальному проекту, арена должна была располагаться на высоте около 350 метров над землей. Ее планировали построить в составе мегапроекта «Зеркальная линия» (The Line) — линейного города длиной 170 километров, который задумывался как центральный элемент масштабного проекта Neom.
Новость стала очередной неудачей для Neom. Реализация самого проекта «Зеркальная линия» также, по всей видимости, была существенно пересмотрена, а первоначальные планы его строительства в прежнем масштабе фактически поставлены под вопрос.
В рамках подготовки к чемпионату мира Саудовская Аравия первоначально планировала построить и реконструировать 15 стадионов в пяти городах — Эр-Рияде, Джидде, Эль-Хубаре, Абхе и Neom. До турнира, который состоится через восемь лет, предполагалось возвести 11 новых арен, а еще четыре существующих стадиона должны были быть реконструированы или расширены.
Пока неясно, будет ли стадион «Зеркальной линии» заменен другим стадионом или чемпионат мира 2034 года пройдет на 14 аренах. Для сравнения, на недавно завершившемся чемпионате мира в США, Мексике и Канаде матчи проводились на 16 стадионах.
В 2025 году Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии поручил консультантам провести оценку экономической целесообразности проекта «Зеркальная линия». Это решение, по мнению наблюдателей, стало сигналом к существенному пересмотру масштабов расходов на мегапроект. Позднее стало известно, что Neom готовится к масштабным сокращениям персонала.
Комментарии
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Физики впервые обнаружили, что один из самых классических типов сверхпроводников — соединение YbSb₂ — способен нарушать общепринятое правило физики об «обратимости времени». Раньше ученые считали, что подобным странным свойством обладают только редкие и сложные материалы. Это открытие показывает, что необычные квантовые явления могут скрываться и в гораздо более простых сверхпроводящих соединениях.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Во всем мире мужчины в возрасте от 10 до 39 лет чаще всего погибают в авариях. К такому выводу пришла международная команда исследователей в рамках проекта Global Burden of Disease Study 2023, проанализировав данные 204 стран с 1990 по 2023 год. Работа опубликована в журнале The Lancet Public Health, среди соавторов — профессор НИУ ВШЭ Василий Власов.
История и настоящее атомной отрасли насыщены множеством аббревиатур, на первый взгляд совсем загадочных. На деле понять их несложно, а стоящие за этим истории необычны и весьма увлекательны. Ниже мы выделим такие термины. И, как читатель скоро обнаружит, они вплотную касаются его жизни далеко не только через поток электронов из розетки.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Августа, 2014
«Икебана» счастливого брака
14 Апреля, 2020
Неандертальцы: пряли, чтобы убивать?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно