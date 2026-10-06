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Саудовская Аравия отложила строительство самого высокого стадиона в мире в городе «Зеркальная линия»

Планы строительства стадиона «Зеркальной линии» в Саудовской Аравии, который должен был принять матчи чемпионата мира по футболу 2034 года, отложены на неопределенный срок.

Рендер футбольного стадиона, который должен был расположиться на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM

По данным агентства Reuters, Саудовская Аравия фактически отказалась от реализации проекта, который должен был стать одной из наиболее необычных спортивных арен будущего.

Стадион входил в число 15 арен, заявленных Саудовской Аравией в качестве площадок для проведения чемпионата мира 2034 года. Стадион вместимостью 46 000 зрителей в заявке страны на проведение турнира назывался «самым уникальным стадионом в мире».

Согласно первоначальному проекту, арена должна была располагаться на высоте около 350 метров над землей. Ее планировали построить в составе мегапроекта «Зеркальная линия» (The Line) — линейного города длиной 170 километров, который задумывался как центральный элемент масштабного проекта Neom.

Новость стала очередной неудачей для Neom. Реализация самого проекта «Зеркальная линия» также, по всей видимости, была существенно пересмотрена, а первоначальные планы его строительства в прежнем масштабе фактически поставлены под вопрос.

В рамках подготовки к чемпионату мира Саудовская Аравия первоначально планировала построить и реконструировать 15 стадионов в пяти городах — Эр-Рияде, Джидде, Эль-Хубаре, Абхе и Neom. До турнира, который состоится через восемь лет, предполагалось возвести 11 новых арен, а еще четыре существующих стадиона должны были быть реконструированы или расширены.

Пока неясно, будет ли стадион «Зеркальной линии» заменен другим стадионом или чемпионат мира 2034 года пройдет на 14 аренах. Для сравнения, на недавно завершившемся чемпионате мира в США, Мексике и Канаде матчи проводились на 16 стадионах.

В 2025 году Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии поручил консультантам провести оценку экономической целесообразности проекта «Зеркальная линия». Это решение, по мнению наблюдателей, стало сигналом к существенному пересмотру масштабов расходов на мегапроект. Позднее стало известно, что Neom готовится к масштабным сокращениям персонала.

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