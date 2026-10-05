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Blue Origin представила 20-метровую энергетическую башню для лунной базы

Компания Blue Origin представила свою энергетическую башню (Power Tower) — конструкцию, предназначенную для выработки солнечной электроэнергии для будущей базы на Луне.

Художественное изображение энергетической башни / © Blue Origin

Космическая компания, основанная миллиардером Джеффом Безосом, опубликовала в соцсети X анимацию, на которой показано, как конструкция садится на поверхность Луны, а затем разворачивается, поднимаясь над ее поверхностью.

«Наша энергетическая башня — это вертикально разворачиваемая солнечная энергетическая система высотой 20 метров, предназначенная для обеспечения более 10 киловатт электроэнергии для работы лунной базы в районе южного полюса Луны», — говорится в сообщении Blue Origin.

© Blue Origin

Модульная архитектура системы позволит создавать будущие сети на поверхности Луны и передавать электроэнергию не только посадочному аппарату, но и объектам, которые больше всего в ней нуждаются.

Судя по всему, энергетическая башня представляет собой дальнейшее развитие более ранней технологии под названием Lunar Array Mast and Power System (Мачта лунного массива и энергетическая система). Ее разработала компания Honeybee Robotics, дочерняя структура Blue Origin, а испытания системы проводились в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне в 2024 году.

Honeybee Robotics входит в число компаний, работающих в рамках проекта NASA Vertical Solar Array Technology (VSAT). Его цель — разработка солнечных энергетических установок, способных обеспечить необходимое электроснабжение для длительного присутствия человека на Луне в будущем.

В публикации Blue Origin говорится, что энергетическая башня Power Tower будет использоваться для работы в районе южного полюса Луны. Вероятно, компания рассматривает солнечную башню как один из элементов планируемой NASA лунной базы, которую агентство намерено создать в этом районе в рамках программы «Артемида».

Сейчас проект лунной базы NASA находится на первом этапе, который продлится до 2029 года. Согласно нынешнему графику, полноценная эксплуатация лунной базы должна начаться к 2032 году.

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