Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Рейтинг: +4140
Посты: 2869
5

Blue Origin представила 20-метровую энергетическую башню для лунной базы

Компания Blue Origin представила свою энергетическую башню (Power Tower) — конструкцию, предназначенную для выработки солнечной электроэнергии для будущей базы на Луне.

Сообщество
# Blue Origin
# космос
# Луна
# технологии
Художественное изображение энергетической башни / © Blue Origin
Художественное изображение энергетической башни / © Blue Origin

Космическая компания, основанная миллиардером Джеффом Безосом, опубликовала в соцсети X анимацию, на которой показано, как конструкция садится на поверхность Луны, а затем разворачивается, поднимаясь над ее поверхностью.

«Наша энергетическая башня — это вертикально разворачиваемая солнечная энергетическая система высотой 20 метров, предназначенная для обеспечения более 10 киловатт электроэнергии для работы лунной базы в районе южного полюса Луны», — говорится в сообщении Blue Origin.

© Blue Origin

Модульная архитектура системы позволит создавать будущие сети на поверхности Луны и передавать электроэнергию не только посадочному аппарату, но и объектам, которые больше всего в ней нуждаются.

Судя по всему,  энергетическая башня представляет собой дальнейшее развитие более ранней технологии под названием Lunar Array Mast and Power System (Мачта лунного массива и энергетическая система). Ее разработала компания Honeybee Robotics, дочерняя структура Blue Origin, а испытания системы проводились в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне в 2024 году.

Honeybee Robotics входит в число компаний, работающих в рамках проекта NASA Vertical Solar Array Technology (VSAT). Его цель — разработка солнечных энергетических установок, способных обеспечить необходимое электроснабжение для длительного присутствия человека на Луне в будущем.

В публикации Blue Origin говорится, что  энергетическая башня Power Tower будет использоваться для работы в районе южного полюса Луны. Вероятно, компания рассматривает солнечную башню как один из элементов планируемой NASA лунной базы, которую агентство намерено создать в этом районе в рамках программы «Артемида».

Сейчас проект лунной базы NASA находится на первом этапе, который продлится до 2029 года. Согласно нынешнему графику, полноценная эксплуатация лунной базы должна начаться к 2032 году.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Blue Origin
# космос
# Луна
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Физика: основы электричества
Политехнический музей
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
На границе двух стихий
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
06 Окт
1500
Наблюдательные основы: четыре столпа современной космологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Космический след: астробиология и поиски во Вселенной
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
06 Окт
Бесплатно
Метеорные потоки
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
Лекция
08 Окт
Бесплатно
В поисках динозавров
Политехнический музей
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Атомные словечки: как понять атомщика и зачем это нужно

    4 октября, 17:23

  2. Древнеегипетскую собаку назвали в честь бога загробного мира

    4 октября, 13:45

  3. Ученые нашли участок мозга, который может быть важен для успешной беременности

    4 октября, 10:35

  4. Загадочные рентгеновские вспышки связали со столкновением нейтронных звезд

    3 октября, 16:02
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Никола Злов
18 секунд назад
Omni, нет ,это заслуга жителей,они пустили туда мигрантов

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
2 минуты назад
Александр, один из Рокфеллеров недавно показал своё достижение - построена лодка из пластиковых бутылок 😁( А основатель династии строил заводы) В

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
9 минут назад
Aitneics, они ничего не забрасывают ,об этом говорят ,века так эток с девятнадцатого В таких прогнозах уже давным давно нет ничего нового

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Сидор Сидорович
6 часов назад
Олег, здесь его никто не пиарит , а обсуждают статью. ЗРК Тор и зрпк Панцирь и др. модификаций относятся в зрк малой дальности , но «Панцирь-С1» и

Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Тайвань им только снится ...

Инфографика: сравнение военного потенциала Китая и Индии

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, вот толи дело раньше дисковые телефоны-то до сих пор работают. У меня к слову до сих пор не отключен. Правда давно стоит на беззвучном

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Суворов
8 часов назад
Виталий, ага, 3 квадратных метра на человека, это могила называется)) Людям нужен простор!

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
9 часов назад
Желтушный заголовок, статья-инфоповод этого не утверждает!

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Твой Отчим
9 часов назад
Игорь, начни с себя и своей семьи. Сначала мать, потом отец... Потом жена... Потом твои дети, потом ты :) ну ты же ЗА сокращение населения, первый шаг за

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Твой Отчим
9 часов назад
Игорь, свиноферма - твоя семья, если что гыгыгыгы

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Твой Отчим
9 часов назад
Анатолий, ты уже себя изгадил

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Антон Сотников
9 часов назад
1. Сокращение номенклатуры с посадочными местами. Их раз в десять больше чем нужно. 2. Устранение быстрых, спекулятивных денег вместе с банкирами.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Твой Отчим
9 часов назад
Анатолий, начнут с тебя ;) никакой пользы от такого, как ты💋

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
10 часов назад
Я смотрю там обиженный, как по комментариям оказалось отрицатель глобального потепления, видимо по ключевым словам ботом сработал, минуснул

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
10 часов назад
А вот и шариковщина полезла эффект Даннинга-Крюгера демонстрировать как я смотрю. Важны не абсолютные значения а скорость изменений, скорость

«Опасность венерианского варианта при продолжении антропогенного потепления увеличивается». Интервью с Игорем Моховым

Полиграф Шариков
11 часов назад
И да какой нить рома Абрамович платит своим работникам 30тр.. и работник вместо мебели из дуба на 40-50 лет, покупает мебель из ДСП лет на 5-8.. но зато

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Полиграф Шариков
11 часов назад
Ну... Если делать одноразовые вещи , одноразовая мебель на 3-5 лет.. то да ресурсов не хватит на всех. Если сократить население.. то кто будет

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Bag Dat
12 часов назад
Вред же наносят банки.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Константин Зорькин
14 часов назад
Способность, несомненно, редкая, но наоблюдая за рыбами в аквариуме я вижу, что они проделывают те же фокусы обходясь стандартными движениями тела

«Рыба Судного дня» вдохновила ученых на создание бесшумного подводного робота

Sam Dowson
15 часов назад
В оргинале было примерно так: "и американские спутники системы Starlink компании SpaceX в таком случае посыпятся вниз, как игрушки с засохшей новогодней

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Самые обсуждаемые