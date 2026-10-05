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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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В немецком озере обнаружили деревянные конструкции возрастом 10 500 лет

Археологи, исследующие озеро Арендзе на севере Германии, обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся фрагменты обработанной древесины возрастом до 10 500 лет. Находка заставляет по-новому взглянуть на то, как охотники и собиратели эпохи мезолита строили и использовали различные сооружения.

Сообщество
# артефакты
# археология
# Германия
# история
# мезолит
В немецком озере обнаружили деревянные конструкции возрастом 10 500 лет / © State Office for Heritage Management and Archaeology of Saxony-Anhalt
В немецком озере обнаружили деревянные конструкции возрастом 10 500 лет / © State Office for Heritage Management and Archaeology of Saxony-Anhalt

Находки были сделаны во время подводных исследований, которые проводило Государственное управление по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт (LDA). На глубине около 20 метров исследователи обнаружили деревянные столбы и расколотые доски со следами человеческой обработки. Пока неизвестно, являются ли эти фрагменты остатками жилищ или какого-либо другого деревянного сооружения. Археологи подчеркивают, что исследования продолжаются.

Находка особенно важна потому, что деревянные предметы эпохи мезолита, или среднего каменного века, сохранились до наших дней крайне редко.

Среди обнаруженных предметов — столб высотой около 1,6 метра со следами, предположительно оставшимися после его срубания. Исследователи также подняли расколотые доски длиной до 1,3 метра.

Первые исследования показали, что эти фрагменты могли принадлежать сооружениям, которые около 10 500 лет назад возводили люди, жившие в окрестностях озера Арендзе. В то время местные общины занимались охотой, собирательством и рыболовством, а не земледелием.

По словам руководителя проекта Марселя Вайса, точное определение назначения деревянных остатков может иметь большое значение для понимания археологами жизни мезолитических общин.

Если в конечном итоге удастся доказать, что 10 500 лет назад у озера Арендзе существовали постоянные сооружения или интенсивно использовавшиеся жилые зоны, это может повлиять на современные представления об обществах охотников и собирателей и формировании культурных ландшафтов. Такие сооружения появились бы примерно на 3000 лет раньше первых земледельческих общин и их длинных домов в Центральной Европе.

Необычайно хорошая сохранность древесины связана с уникальными геологическими особенностями озера Арендзе в районе Альтмарк-Зальцведель федеральной земли Саксония-Анхальт. В отличие от многих внутренних озер, где донные отложения постепенно накапливаются, а очертания береговой линии меняются из-за заиления, дно Арендзе медленно опускается вследствие геологических процессов, связанных с расположенным под озером соляным куполом. Этот процесс способствовал сохранению участков древней береговой линии и археологических материалов под относительно тонким слоем донных отложений.

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Сообщество
# артефакты
# археология
# Германия
# история
# мезолит
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