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Roman Markin
Roman Markin
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Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями

На заседании клуба «Валдай» Владимира Путина спросили, пользуется ли он чат-ботами с искусственным интеллектом. Президент ответил репликой об администрации и ее доступе к достижениям человечества. В том же выступлении он затронул общественные и военные риски ИИ.

Сообщество
# алгоритмы
# Валдай
# Владимир Путин
# искусственный интеллект
# нейросети
# Россия
# технологии
# цифровизация
# чат-боты
Владимир Путин / © kremlin.ru
Владимир Путин / © kremlin.ru

Владимир Путин ответил на вопрос, пользуется ли он чат-ботами с искусственным интеллектом. Разговор об этом состоялся 1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Вместо названия какого-либо сервиса президент упомянул свою администрацию.

«Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество».

Путин не уточнил, какие именно нейросети используют сотрудники администрации и для каких задач. Не стал он описывать и собственный опыт общения с чат-ботами. Поэтому из этой реплики нельзя сделать однозначный вывод ни о том, что президент регулярно обращается к таким сервисам, ни о том, что он никогда их не открывал.

Тема искусственного интеллекта возникла на заседании не только в этом коротком обмене репликами. В выступлении Путин говорил о более широких последствиях развития технологии: ее влиянии на мышление, культуру и самостоятельность человека. По его словам, миру еще предстоит научиться жить и работать с ИИ, а связанные с ним вопросы выходят далеко за пределы удобства отдельных цифровых инструментов.

Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» / © РИА Новости

В частности, президент поставил вопрос о том, как быстрое развитие искусственного интеллекта отразится на интеллектуальном уровне человечества и его духовном и культурном наследии. Он связал эту неопределенность с общим масштабом происходящих изменений: новые технологии, по его оценке, создают дилеммы, с которыми общество прежде не сталкивалось. Готового ответа на вопрос о долгосрочном влиянии ИИ в этой части выступления не прозвучало.

Еще одна затронутая им тема — зависимость людей от алгоритмов. Путин сослался на опасения экспертов, что распространение ИИ может способствовать обезличиванию и подведению всех под единый стандарт. В его изложении проблема заключается в том, что такие алгоритмы настраивает кто-то конкретный, а значит, за внешне безличной технологией остаются человеческие решения. Возможный результат такого развития он охарактеризовал как цифровой тоталитаризм и дал ему резко отрицательную оценку.

Публичные объяснения того, как президент пользуется цифровыми средствами связи, и раньше давали его сотрудники. В июле 2026 года пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что Путин связывается с администрацией по специальной связи, а не по обычному городскому или мобильному телефону. Это пояснение касалось телефонных разговоров и само по себе ничего не говорит о его опыте работы с нейросетями.

Отдельно Путин предупредил о рисках использования искусственного интеллекта в военной сфере. По его словам, уже встречаются ситуации, в которых ИИ самостоятельно принимает решения. Это утверждение прозвучало в контексте рассуждений о последствиях передачи технологиям функций, от которых могут зависеть человеческие жизни. Его следует отличать от вопроса о повседневном использовании разговорных сервисов: речь идет о разных задачах и разной цене возможной ошибки.

XXIII заседание клуба «Валдай» проходило с 28 сентября по 1 октября. Его темой стала ответственность за будущее и границы возможностей современного мира. Обсуждение искусственного интеллекта оказалось частью этой более широкой повестки: участники затронули и повседневные способы работы с технологией, и ее возможное влияние на общество.

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Сообщество
# алгоритмы
# Валдай
# Владимир Путин
# искусственный интеллект
# нейросети
# Россия
# технологии
# цифровизация
# чат-боты
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