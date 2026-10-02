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Roman Markin
Roman Markin
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АвтоВАЗ планирует выпустить 20 тысяч Lada Azimut за 2027 год

АвтоВАЗ обозначил объем выпуска нового кроссовера на первый полный год производства. Volga ранее объявила план на 30 тысяч машин, но он относится к 2026 году и всей линейке марки. Разбираемся, что стоит за этими цифрами.

Сообщество
# LADA
# Lada Azimut
# Volga
# АвтоВАЗ
# автомобили
# автопром
# кроссоверы
# производство
# Россия
Lada Azimut на церемонии запуска серийного производства 25 сентября 2026 года / © АвтоВАЗ
Lada Azimut на церемонии запуска серийного производства 25 сентября 2026 года / © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ рассчитывает произвести около 20 тысяч кроссоверов Lada Azimut в 2027 году. Такой ориентир президент компании Максим Соколов назвал 22 сентября. До конца 2026-го завод намерен выпустить несколько тысяч машин, причем конкретный объем будет зависеть от того, как начнут развиваться продажи. Первый квартал следующего года компания также отводит на постепенное развертывание продаж по дилерской сети.

Серийное производство Azimut уже стартовало: первые автомобили сошли с главного конвейера АвтоВАЗа 25 сентября. В сообщении о запуске предприятие указало, что разработка кроссовера заняла три года. Таким образом, 2027-й станет первым полным календарным годом выпуска новой модели. План в 20 тысяч касается именно Azimut, а не всей производственной программы Lada.

Подготовка к запуску потребовала изменений в производстве компонентов. Например, для бамперов Azimut завод освоил пресс-форму с литьевой оснасткой массой 40 тонн. Как сообщал АвтоВАЗ в июне, при отладке процесса изготовили около 500 бамперов. Один цикл литья занимает 77 секунд, а подача материала, охлаждение и извлечение детали автоматизированы. На сборочную линию бампер поступает уже в составе крупного модуля, включающего светотехнику и элементы парковочной системы.

Запуск серийного производства Lada Azimut / © Диана Загртдинова, ТАСС

У Volga другой масштаб программы и другой срок. Цифра в 30 тысяч автомобилей относится к плану на 2026 год, который глава бренда Татьяна Фадеева озвучила в интервью «Российской газете». Ее заявление 17 июня привело агентство «Прайм». Речь шла о совокупном выпуске автомобилей марки. Продажи в том же интервью оценивались в 25–27 тысяч машин: часть произведенных автомобилей должна была сформировать товарный запас дилеров.

«Производственный план на этот год — порядка 30 тысяч автомобилей… Уверена, что до конца года мы выполним этот объем».

Татьяна Фадеева, глава бренда Volga

В линейку Volga входят два кроссовера — K40 и K50 — и седан C50. Машины выпускают в Нижнем Новгороде. В сентябре компания сообщила, что с августа производство включает сварку, окраску и сборку кузовов. Серийный выпуск начался раньше, в апреле, а первые автомобили на этой площадке собрали еще в декабре 2025 года. Поэтому запуск сборки и переход к полному циклу — разные этапы проекта.

Сварка кузовов автомобилей Volga в Нижнем Новгороде / © Volga
Сварка кузовов автомобилей Volga в Нижнем Новгороде / © Volga

Для выпуска Volga используют сварочные и окрасочные комплексы, на которых прежде производили Volkswagen и Skoda. По данным бренда, 80% ключевых сварочных операций автоматизированы. Система управления определяет модификацию кузова и позволяет работать с разными моделями в одном производственном потоке. Максимальную мощность предприятия компания оценивает в 110 тысяч автомобилей в год. Это характеристика площадки, а не обещанный объем выпуска за 2026-й.

Одновременно Volga расширяет местную компонентную базу. В сентябрьском сообщении бренд перечислил уже используемые российские стекла, аккумуляторы, колеса, шины и элементы выхлопной системы. Освоение пластиковых деталей экстерьера запланировано до конца 2026 года, штамповки кузовных деталей — на 2027-й, двигателей и трансмиссий — с 2028-го. Эти сроки обозначены как дальнейшие этапы локализации; запуск сварки и окраски не означает, что все компоненты автомобиля уже производятся в России.

Сопоставлять два заявленных тиража можно только с учетом этих различий: 20 тысяч — ориентир для одного кроссовера Lada на 2027 год, 30 тысяч — ранее объявленный план Volga для всей линейки на 2026-й. Обе цифры описывают намерения производителей, а не количество проданных покупателям машин. Выполнение программ станет понятно по итоговым данным о производстве, а спрос на автомобили — по отдельной статистике продаж.

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Сообщество
# LADA
# Lada Azimut
# Volga
# АвтоВАЗ
# автомобили
# автопром
# кроссоверы
# производство
# Россия
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