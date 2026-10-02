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ВМС США впервые показали Super Hornet с двумя гиперзвуковыми ракетами Blackbeard
Самолет выполнил испытательный полет с двумя опытными изделиями и вернулся с ними на базу. ВМС проверяют интеграцию нового вооружения с палубным истребителем, а Castelion уже получила заказ на первую производственную партию.
ВМС США показали палубный истребитель F/A-18 Super Hornet с двумя опытными ракетами Blackbeard. Полет состоялся 18 сентября на базе Патаксент-Ривер в Мэриленде. Командование авиационных систем ВМС NAVAIR опубликовало видеозапись 25 сентября, а 30 сентября авиационное управление закупок PAE(A) сообщило подробности испытания.
Оба изделия оставались закрепленными на самолете до посадки. Военные специально уточнили, что сбросов и пусков не проводили: Super Hornet вернулся на аэродром вместе с ракетами. Поэтому опубликованные кадры показывают очередной этап интеграции вооружения с носителем. По ним нельзя судить о скорости самостоятельного полета Blackbeard или результатах поражения цели.
Ракету создает американская компания Castelion. Ее разрабатывают для дальних ударов по кораблям и наземным объектам. ВМС рассчитывают получить высокоскоростное оружие, которое расширит возможности палубных истребителей и позволит увеличить доступный запас боеприпасов. Точную дальность, достигнутую скорость и результаты работы системы наведения в сообщении об этом испытании не раскрыли.
Программа выросла из инициатив Small Business Innovation Research, предназначенных для поддержки разработок малого бизнеса. На ранних этапах часть финансового риска приняли частные инвесторы. По замыслу ВМС, такая схема помогает довести перспективную разработку до закупок — этапа, на котором небольшой компании уже нужны производственные мощности, а устойчивого потока заказов еще может не быть.
В Blackbeard делают ставку не только на летные характеристики, но и на возможность быстро выпускать большие партии. Castelion использует коммерческие производственные подходы и вертикальную интеграцию: стремится контролировать больше этапов внутри компании, от материалов до готового изделия. Разработчик связывает это с управлением себестоимостью, качеством и сроками. При этом относительно низкая цена пока остается заявленной целью программы.
14 сентября Castelion объявила о производственном заказе ВМС по линии SBIR Phase III стоимостью до 200 миллионов долларов. Он предусматривает изготовление, сборку, испытания и поставку первой производственной партии Blackbeard. Формулировка «до» обозначает предельную сумму: считать все 200 миллионов уже потраченными или выводить из этой цифры цену одной ракеты нельзя.
Новый заказ последовал за июньским соглашением на 50 изделий для ранней оперативной готовности. Работы по сентябрьскому заказу распределят между предприятием в Торрансе, Калифорния, и производственным комплексом Project Ranger в Рио-Ранчо, Нью-Мексико. Таким образом, подготовка выпуска идет параллельно с испытаниями на самолете.
Для службы на авианосце одной демонстрации полета с ракетами недостаточно. В апреле Castelion получила отдельный контракт на 105 миллионов долларов, включающий аппаратную и программную интеграцию с F/A-18E/F, летные проверки и сертификацию безопасности. Как объясняла компания, оружие должно получить допуск к безопасному хранению, погрузке и перевозке на самолете в условиях работы авианосца в море.
В апрельском сообщении разработчик называл 2027 год ориентиром для достижения Early Operational Capability — ранней оперативной готовности. Это план программы, а не подтверждение того, что ракеты уже доступны строевым эскадрильям. Следующие испытательные полеты пройдут в Патаксент-Ривер и должны подготовить переход к реальным пускам. Даты этих пусков в сентябрьском сообщении ВМС не указаны.
Комментарии
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