Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
Рейтинг: +702
Посты: 319
4

ВМС США впервые показали Super Hornet с двумя гиперзвуковыми ракетами Blackbeard

Самолет выполнил испытательный полет с двумя опытными изделиями и вернулся с ними на базу. ВМС проверяют интеграцию нового вооружения с палубным истребителем, а Castelion уже получила заказ на первую производственную партию.

Сообщество
# Blackbeard
# Castelion
# F/A-18
# Super Hornet
# ВМС США
# военная авиация
# гиперзвуковое оружие
# испытания
# ракеты
Super Hornet с двумя опытными ракетами Blackbeard во время полета 18 сентября 2026 года / © Jacquelyn Millham, ВМС США
Super Hornet с двумя опытными ракетами Blackbeard во время полета 18 сентября 2026 года / © Jacquelyn Millham, ВМС США

ВМС США показали палубный истребитель F/A-18 Super Hornet с двумя опытными ракетами Blackbeard. Полет состоялся 18 сентября на базе Патаксент-Ривер в Мэриленде. Командование авиационных систем ВМС NAVAIR опубликовало видеозапись 25 сентября, а 30 сентября авиационное управление закупок PAE(A) сообщило подробности испытания.

Оба изделия оставались закрепленными на самолете до посадки. Военные специально уточнили, что сбросов и пусков не проводили: Super Hornet вернулся на аэродром вместе с ракетами. Поэтому опубликованные кадры показывают очередной этап интеграции вооружения с носителем. По ним нельзя судить о скорости самостоятельного полета Blackbeard или результатах поражения цели.

Ракету создает американская компания Castelion. Ее разрабатывают для дальних ударов по кораблям и наземным объектам. ВМС рассчитывают получить высокоскоростное оружие, которое расширит возможности палубных истребителей и позволит увеличить доступный запас боеприпасов. Точную дальность, достигнутую скорость и результаты работы системы наведения в сообщении об этом испытании не раскрыли.

«Этот полет Blackbeard — еще одна значимая веха на пути к ранней оперативной готовности».

Вице-адмирал Джон Догерти, руководитель PAE(A) и NAVAIR

Программа выросла из инициатив Small Business Innovation Research, предназначенных для поддержки разработок малого бизнеса. На ранних этапах часть финансового риска приняли частные инвесторы. По замыслу ВМС, такая схема помогает довести перспективную разработку до закупок — этапа, на котором небольшой компании уже нужны производственные мощности, а устойчивого потока заказов еще может не быть.

Промоиллюстрация программы Blackbeard, опубликованная вместе с сообщением о производственном заказе / © Castelion
Промоиллюстрация программы Blackbeard, опубликованная вместе с сообщением о производственном заказе / © Castelion

В Blackbeard делают ставку не только на летные характеристики, но и на возможность быстро выпускать большие партии. Castelion использует коммерческие производственные подходы и вертикальную интеграцию: стремится контролировать больше этапов внутри компании, от материалов до готового изделия. Разработчик связывает это с управлением себестоимостью, качеством и сроками. При этом относительно низкая цена пока остается заявленной целью программы.

14 сентября Castelion объявила о производственном заказе ВМС по линии SBIR Phase III стоимостью до 200 миллионов долларов. Он предусматривает изготовление, сборку, испытания и поставку первой производственной партии Blackbeard. Формулировка «до» обозначает предельную сумму: считать все 200 миллионов уже потраченными или выводить из этой цифры цену одной ракеты нельзя.

Super Hornet с двумя опытными ракетами Blackbeard во время полета 18 сентября 2026 года / © Jacquelyn Millham, ВМС США

Новый заказ последовал за июньским соглашением на 50 изделий для ранней оперативной готовности. Работы по сентябрьскому заказу распределят между предприятием в Торрансе, Калифорния, и производственным комплексом Project Ranger в Рио-Ранчо, Нью-Мексико. Таким образом, подготовка выпуска идет параллельно с испытаниями на самолете.

Для службы на авианосце одной демонстрации полета с ракетами недостаточно. В апреле Castelion получила отдельный контракт на 105 миллионов долларов, включающий аппаратную и программную интеграцию с F/A-18E/F, летные проверки и сертификацию безопасности. Как объясняла компания, оружие должно получить допуск к безопасному хранению, погрузке и перевозке на самолете в условиях работы авианосца в море.

Опытный образец ракеты Blackbeard / © Jacquelyn Millham, ВМС США
Опытный образец ракеты Blackbeard / © Jacquelyn Millham, ВМС США

В апрельском сообщении разработчик называл 2027 год ориентиром для достижения Early Operational Capability — ранней оперативной готовности. Это план программы, а не подтверждение того, что ракеты уже доступны строевым эскадрильям. Следующие испытательные полеты пройдут в Патаксент-Ривер и должны подготовить переход к реальным пускам. Даты этих пусков в сентябрьском сообщении ВМС не указаны.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Blackbeard
# Castelion
# F/A-18
# Super Hornet
# ВМС США
# военная авиация
# гиперзвуковое оружие
# испытания
# ракеты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Окт
900
США. Как колония превратилась в сверхдержаву?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
Социология чтения: тексты и маскулинность
Шанинка
Москва
Проект
03 Окт
Бесплатно
Ярмарка космических профессий — 2026
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Кто разбил половцев? Древняя Русь и степная угроза
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Случайные открытия в медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Окт
1200
Как искать кротовые норы?
Medio Modo
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Академия Художеств. Главная художественная школа России
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Квартирный вопрос в дореволюционной России
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Солнечная система: что мы нашли и что надеемся найти
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Под полами древних скандинавских домов нашли человеческие кости со следами насилия

    2 октября, 13:18

  2. Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

    2 октября, 12:43

  3. Отказ от сладкого при приеме антибиотиков защитил кишечник

    2 октября, 12:26

  4. Длительные космические полеты повысили риск переломов бедра у астронавтов

    2 октября, 11:57
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Александр Березин
40 минут назад
Sam, "Говорить о полном излечении мышей категорически нельзя. В статье речь идет об улучшении симптомов и функциональных показателей, но не об

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
1 час назад
Александр, манипуляции применительно к данным комментариям - это быть далеко не экспертом в этой области, но всем вокруг раздавать "люлей", словно

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
2 часа назад
"считать этот тезис доказанным по-прежнему сложно." Данное явление называется врожденный частотный код. У почти всех животных и человека в

Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

Александр Березин
2 часа назад
Sam, какая манипуляция если количество греев на мозг там различается в _несколько десятков раз_? Манипуляция -- это когда вы пишете, что не было

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Валерий Муравицкий
2 часа назад
Чёрная дыра это вход в червоточину, а белая дыра выход из неё

Блуждающие черные дыры сохранили следы древних слияний галактик

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Волга, сваривает кузова? У Волги полный цикл сборки легового авто!? Там же планировали шильдик и бампер переделывать у китайских geely

АвтоВАЗ планирует выпустить 20 тысяч Lada Azimut за 2027 год

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Андрей, вы много пропустили, в основном упустили и ракеты вам не помогут.

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Sam Dowson
3 часа назад
Александр, вот это и называется манипуляцией. "Это другое". С некоторых пор всеохватывающий ответ на любую тему по любому вопросу.

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

ArtemITuser .
5 часов назад
Короче, как всегда никакой конкретики, а "они что-то делают". Тупо уход от ответа. И вообще, ни вопрос, ни тем более ответ, ни сама тема топика не

Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями

Александр Березин
5 часов назад
Sam, легко что именно? Вы знаете, что по вашим ссылкам облучение радикально иное, чем у русской работе? Мозг получает на два порядка разное количество

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Александр Березин
5 часов назад
Sam, "По протонам: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12156362/ These electrical particles, including protons and electrons, can penetrate spacecraft structures and cause severe damage to internal components. (Эти электрические

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
6 часов назад
https://www.allclinicaltrials.com/study/NCT07693140

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
6 часов назад
Александр, да легко. Просто потакать вашим манипуляциям не очень то хотелось бы. Фаза II: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05635968

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

N q
7 часов назад
Александр, не знаю какой длины нос у вас, но кажется он мешает читать некоторые слова: исследования. Я говорю не о применении в быту, промышленности

Блуждающие черные дыры сохранили следы древних слияний галактик

Иван Денисов
7 часов назад
Назревает сюжет, как в фильмах! Произойдёт ядерная катастрофа и всему живому хана : )

Китайский проект «искусственного солнца» вступил в ключевую фазу строительства

Александр Бобков
8 часов назад
Урфин, интересно получается: вы оскорбляете, а высераюсь я? Причем здесь "вата"? Это дело касается англ. языка, в котором и правда нет u с умляутом. На

Рейтинг: крупнейшие экономики мира с самым быстрым ростом в 2026 году

Александр Березин
8 часов назад
Sam, так в чем же манипуляции в словах о том, что мышей от болезни Альцгеймера вылечили? Там ведь "ремиссия" была не временная: симптомы исчезли совсем

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Александр Березин
8 часов назад
N, как вы думаете, в год открытия всемирного тяготения Ньютоном какие были практические приложения у его открытия? И второй вопрос: как вы думаете, у

Блуждающие черные дыры сохранили следы древних слияний галактик

Sam Dowson
9 часов назад
Александр, крыс в экспериментах облучают по-разному. Посмотрел исходник, да, грэи там "правильные" мерили, согласен. В облучающую смесь частиц

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

N q
10 часов назад
Очередная вещь в себе или кто-то укажет практическое применение в исследованиях?

Блуждающие черные дыры сохранили следы древних слияний галактик

Самые обсуждаемые