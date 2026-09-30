Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: крупнейшие экономики мира с самым быстрым ростом в 2026 году
Несмотря на геополитические конфликты и перебои в цепочках поставок, по прогнозам, мировая экономика вырастет в 2026 году на 3%. Однако темпы роста крупнейших экономик мира заметно различаются.
На этой визуализации страны — участницы «Группы двадцати» (G20) ранжированы по прогнозируемому росту реального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году. За основу взяты последние прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), опубликованные в обновлении доклада World Economic Outlook за 2026 год.
Реальный рост ВВП учитывает инфляцию, благодаря чему позволяет более точно оценить изменения объёма произведённых товаров и услуг. Африканский союз, ставший членом G20 в 2023 году, в рейтинг не включен, поскольку это политическое объединение не представляет собой единую экономику или общий рынок.
Верхнюю часть рейтинга уверенно занимают азиатские страны. Индия, самая населенная страна, возглавляет список с прогнозируемым ростом экономики на 6,4%. За ней следуют Индонезия — 5,0% и Китай — 4,6%.
Столь высокие темпы роста помогают объяснить, почему, согласно прогнозам, Индия может подняться с шестого места среди крупнейших экономик мира в 2026 году на третье место к 2031 году. Джейми Даймон, глава крупнейшего в мире банка, также прогнозировал, что за ближайшее десятилетие индийская экономика способна утроиться.
Экономический рост Индии поддерживается значительными государственными инвестициями в сочетании со стабильными потребительскими расходами. Индонезия, в свою очередь, использует богатые природные ресурсы и высокие цены на сырьевые товары для развития переработки внутри страны и инфраструктуры.
Китай, крупнейший из трех рынков, одновременно обладает наиболее зрелой экономикой. Прогнозируемый рост на 4,6% заметно ниже темпов, характерных для предыдущих десятилетий. Среди факторов, сдерживающих экономику, — слабость рынка недвижимости и усиливающееся демографическое давление.
Европейские страны занимают значительную часть нижней части рейтинга. По прогнозу, экономика Европейского союза, объединяющего 27 государств, вырастет в 2026 году на 1,2%, а экономика России — на 1,1%. При этом в некоторых средних по размеру экономиках ЕС темпы роста будут выше, в частности в Польше и Испании.
Ожидается, что несколько крупнейших экономик Европы покажут реальный рост менее чем на 1%. Для Великобритании прогноз составляет 1,0%, Германии — 0,7%, Франции — 0,6%. Италия с прогнозом роста на 0,5% занимает последнее место среди стран G20.
Перспективы европейской экономики сдерживает целый ряд факторов, включая высокие затраты на энергию и фрагментированный рынок капитала, из-за которого компаниям сложнее расширять деятельность за пределами национальных границ.
Медленный экономический рост также усиливает давление на государственные финансы. Многие крупнейшие экономики Европы по-прежнему имеют значительный бюджетный дефицит, что затрудняет балансировку государственных расходов без дальнейшего увеличения заимствований.
Комментарии
Высоко в Андах, в труднодоступной местности на высоте более 3000 метров над уровнем моря, археологи готовятся начать изучение странных каменных сооружений, которые пока принесли больше вопросов, чем ответов. Очертания огромных геометрических фигур впервые заметили на спутниковых снимках в приложении Google Earth.
28 сентября отмечается День работника атомной промышленности. Развитие этой отрасли требует передовых технологий и материалов, рассчитанных на длительную работу в сложных условиях. В России этим занимаются специалисты в рамках федерального проекта «Специальные материалы и технологии атомной энергетики» национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Он предусматривает исследование перспективных материалов и развитие инфраструктуры, необходимой для создания и испытаний технологий атомной энергетики нового поколения.
Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.
Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?
Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Июля, 2020
Психология нот: как мы воспринимаем музыку
17 Июля, 2013
10 способов повысить когнитивные способности
17 Декабря, 2014
Самые необычные отели в мире
21 Августа, 2014
Долго и счастливо
21 Марта, 2021
Гиперзвуковой орлан: новое оружие американцев
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно