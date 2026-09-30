Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
Рейтинг: +480
Посты: 284
4

Рейтинг: крупнейшие экономики мира с самым быстрым ростом в 2026 году

Несмотря на геополитические конфликты и перебои в цепочках поставок, по прогнозам, мировая экономика вырастет в 2026 году на 3%. Однако темпы роста крупнейших экономик мира заметно различаются.

Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Рейтинг: крупнейшие экономики мира с самым быстрым ростом в 2026 году / © Visual Capitalist
Рейтинг: крупнейшие экономики мира с самым быстрым ростом в 2026 году / © Visual Capitalist

На этой визуализации страны — участницы «Группы двадцати» (G20) ранжированы по прогнозируемому росту реального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году. За основу взяты последние прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), опубликованные в обновлении доклада World Economic Outlook за 2026 год.

Реальный рост ВВП учитывает инфляцию, благодаря чему позволяет более точно оценить изменения объёма произведённых товаров и услуг. Африканский союз, ставший членом G20 в 2023 году, в рейтинг не включен, поскольку это политическое объединение не представляет собой единую экономику или общий рынок.

Верхнюю часть рейтинга уверенно занимают азиатские страны. Индия, самая населенная страна, возглавляет список с прогнозируемым ростом экономики на 6,4%. За ней следуют Индонезия — 5,0% и Китай — 4,6%.

Столь высокие темпы роста помогают объяснить, почему, согласно прогнозам, Индия может подняться с шестого места среди крупнейших экономик мира в 2026 году на третье место к 2031 году. Джейми Даймон, глава крупнейшего в мире банка, также прогнозировал, что за ближайшее десятилетие индийская экономика способна утроиться.

Экономический рост Индии поддерживается значительными государственными инвестициями в сочетании со стабильными потребительскими расходами. Индонезия, в свою очередь, использует богатые природные ресурсы и высокие цены на сырьевые товары для развития переработки внутри страны и инфраструктуры.

Китай, крупнейший из трех рынков, одновременно обладает наиболее зрелой экономикой. Прогнозируемый рост на 4,6% заметно ниже темпов, характерных для предыдущих десятилетий. Среди факторов, сдерживающих экономику, — слабость рынка недвижимости и усиливающееся демографическое давление.

Европейские страны занимают значительную часть нижней части рейтинга. По прогнозу, экономика Европейского союза, объединяющего 27 государств, вырастет в 2026 году на 1,2%, а экономика России — на 1,1%. При этом в некоторых средних по размеру экономиках ЕС темпы роста будут выше, в частности в Польше и Испании.

Ожидается, что несколько крупнейших экономик Европы покажут реальный рост менее чем на 1%. Для Великобритании прогноз составляет 1,0%, Германии — 0,7%, Франции — 0,6%. Италия с прогнозом роста на 0,5% занимает последнее место среди стран G20.

Перспективы европейской экономики сдерживает целый ряд факторов, включая высокие затраты на энергию и фрагментированный рынок капитала, из-за которого компаниям сложнее расширять деятельность за пределами национальных границ.

Медленный экономический рост также усиливает давление на государственные финансы. Многие крупнейшие экономики Европы по-прежнему имеют значительный бюджетный дефицит, что затрудняет балансировку государственных расходов без дальнейшего увеличения заимствований.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
Бесплатно
Фузогенная нейрохирургия: от пересадки головы к восстановлению спинного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Сен
900
Новости астрономии от Кирилла Масленникова
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Люди и боги в культуре майя: как устроены их отношения?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоологическому парку Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
02 Окт
900
США. Как колония превратилась в сверхдержаву?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
Социология чтения: тексты и маскулинность
Шанинка
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Туринская плащаница помогла изучить древние способы отбеливания льна

    30 сентября, 07:17

  2. Одну из популярнейших пищевых добавок связали с ишемической болезнью сердца

    30 сентября, 06:47

  3. Молоко дельфинов впервые изучили на уровне микроРНК — оно оказалось схоже с человеческим

    30 сентября, 06:03

  4. Микрорапторины научились летать независимо от птиц

    29 сентября, 18:04
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Андрей Степанов
1 минута назад
Ну теперь Боинг может выдохнуть, отличная дойная корова.

Boeing получила контракт на разработку нового палубного истребителя F/A-XX

Оливер Хевисайд
37 минут назад
Александр, Росатом предпочитает работать или заказчик предпочитает работать Росатом (подчеркните нужное), по системе BOT - Build, Operate, Transfer. Известный

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Оливер Хевисайд
2 часа назад
Тут как в теореме о бесконечных обезьянах, вполне вероятно явление может иметь место быть, но все же полагаю автор не рассматривает его как

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Оливер Хевисайд
3 часа назад
Александр, немного не на этом вообще-то. Лунный Starship HLS немного другой и не предназначен для работы в атмосфере. Статистика в планах будет такая на

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Иван Колупаев
8 часов назад
Роман, почти все кто отметился в этой теме уже не с нами. В смысле перестали посещать сайт голой науки кто раньше кто позже. Вот даже Парфенова давно

Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?

Роман Степанов
9 часов назад
Владимир, я вообще уже в 26 живу, привет из будущего!

Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?

Роман Степанов
9 часов назад
Свободу Юрию Деточкину! Ответ из 26 года.. Полет 14 поднялся выше стратосферы!

Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?

Андрей Григорьев
9 часов назад
Chiril, почему вы говорите, что в статье говорится что это истина, хотя в статье каждое предположение сопровождается словом "может" либо "возможно",

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Андрей Григорьев
9 часов назад
Андрей, потому что планета не останавливается в центре масс газового скопления, а вращается вокруг него ввиду эксцентричного её залёта в облако и

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

ArtemITuser .
10 часов назад
Александр, учитывая высоту, лучше не будет. Будет только хуже и выше

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

ArtemITuser .
10 часов назад
Уроды. Всё, что могу сказать. Всю Москву засрали. И в этом нет ничего научного, только интересны бизнеса. Так что новость не в тему сайта

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Иван Колупаев
11 часов назад
Serjo, ну раньше-то когда там и "пол работы" не было почему-то не скрывали. Павел так понимаю об этом. Равно как и "она постоянно меняется" тоже не в

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Андрей Гавриков
12 часов назад
Alexander, ох уж это злобное русское электричество

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Любовь Соковикова
12 часов назад
N, в эксперименте моделировали химические условия и щелочность океана Энцелада. Полностью всю обстановку на его дне не воспроизводили. То есть

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Александр Березин
12 часов назад
Павел, "Serjo, а где точные данные от SpaceX насчёт массы вышедшего на орбиту Starship ? Сколько масса самого корабля? Сколько масса топлива в нем была?

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

N q
12 часов назад
Ну и шутники: а что с давлением, можно не учитывать?

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Иван Колупаев
12 часов назад
Alexander, и это совершенно не меняет факта что принять темную материю за межзвездный газ удалось только вам. Вернее попытки объяснить вселенную с

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Serjo Djachkowski
13 часов назад
Этот Starship это " пол работы" на данный момент, как в той пословице где "Дураку пол работы не показывают". Как минимум будет одна крупная итерация и

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
13 часов назад
На самом деле даже не Луна и Марс важны, а технологии которые доведуться до ума, ну и пассионарный элемент занять чем нибудь. Чем бы дитя не тешилось

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
13 часов назад
Павел, https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink наверно от 2 до 2.5 тонн, 2,5х26=65 тонн, само топливо, диспенсер выталкиватель ещё.

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Самые обсуждаемые