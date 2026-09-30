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Рейтинг: крупнейшие экономики мира с самым быстрым ростом в 2026 году

Несмотря на геополитические конфликты и перебои в цепочках поставок, по прогнозам, мировая экономика вырастет в 2026 году на 3%. Однако темпы роста крупнейших экономик мира заметно различаются.

Рейтинг: крупнейшие экономики мира с самым быстрым ростом в 2026 году / © Visual Capitalist

На этой визуализации страны — участницы «Группы двадцати» (G20) ранжированы по прогнозируемому росту реального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году. За основу взяты последние прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), опубликованные в обновлении доклада World Economic Outlook за 2026 год.

Реальный рост ВВП учитывает инфляцию, благодаря чему позволяет более точно оценить изменения объёма произведённых товаров и услуг. Африканский союз, ставший членом G20 в 2023 году, в рейтинг не включен, поскольку это политическое объединение не представляет собой единую экономику или общий рынок.

Верхнюю часть рейтинга уверенно занимают азиатские страны. Индия, самая населенная страна, возглавляет список с прогнозируемым ростом экономики на 6,4%. За ней следуют Индонезия — 5,0% и Китай — 4,6%.

Столь высокие темпы роста помогают объяснить, почему, согласно прогнозам, Индия может подняться с шестого места среди крупнейших экономик мира в 2026 году на третье место к 2031 году. Джейми Даймон, глава крупнейшего в мире банка, также прогнозировал, что за ближайшее десятилетие индийская экономика способна утроиться.

Экономический рост Индии поддерживается значительными государственными инвестициями в сочетании со стабильными потребительскими расходами. Индонезия, в свою очередь, использует богатые природные ресурсы и высокие цены на сырьевые товары для развития переработки внутри страны и инфраструктуры.

Китай, крупнейший из трех рынков, одновременно обладает наиболее зрелой экономикой. Прогнозируемый рост на 4,6% заметно ниже темпов, характерных для предыдущих десятилетий. Среди факторов, сдерживающих экономику, — слабость рынка недвижимости и усиливающееся демографическое давление.

Европейские страны занимают значительную часть нижней части рейтинга. По прогнозу, экономика Европейского союза, объединяющего 27 государств, вырастет в 2026 году на 1,2%, а экономика России — на 1,1%. При этом в некоторых средних по размеру экономиках ЕС темпы роста будут выше, в частности в Польше и Испании.

Ожидается, что несколько крупнейших экономик Европы покажут реальный рост менее чем на 1%. Для Великобритании прогноз составляет 1,0%, Германии — 0,7%, Франции — 0,6%. Италия с прогнозом роста на 0,5% занимает последнее место среди стран G20.

Перспективы европейской экономики сдерживает целый ряд факторов, включая высокие затраты на энергию и фрагментированный рынок капитала, из-за которого компаниям сложнее расширять деятельность за пределами национальных границ.

Медленный экономический рост также усиливает давление на государственные финансы. Многие крупнейшие экономики Европы по-прежнему имеют значительный бюджетный дефицит, что затрудняет балансировку государственных расходов без дальнейшего увеличения заимствований.

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