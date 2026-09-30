Аспирин снизил риск деменции на 70%, но только у некоторых людей

Низкие дозы обычного аспирина способны снизить риск развития деменции на 70%, но только у некоторых пожилых людей со специфическим генетическим профилем. Препарат оказывает мощное защитное действие исключительно на тех, чьи гены задают определенные особенности работы тромбоцитов, однако такое лечение вдвое повышает риск опасных внутренних кровотечений.

Масштабный анализ генетических данных свыше 13,5 тысячи участников провели исследователи из Университета Монаша (Австралия) под руководством доктора Питера Франске (Peter Fransquet). Специалисты обратились к материалам крупного клинического испытания ASPREE, в котором изучали влияние аспирина на здоровье пожилых людей, чтобы выяснить, почему в прошлых экспериментах лекарство не показывало универсальной защиты от угасания мозга.

Ученые предположили, что единого ответа для всех пациентов не существует, а ключевой фактор кроется в индивидуальной наследственности. Результаты исследования опубликовали в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Наиболее выраженный защитный эффект оказался напрямую связан с генами, которые регулируют количество тромбоцитов — крошечных кровяных пластинок, отвечающих за свертывание крови и заживление поврежденных сосудов. Авторы научной работы распределили добровольцев на группы по количеству тромбоцитов.

Среди 20% участников с наивысшими значениями за время наблюдения деменция развилась всего у 1% людей, ежедневно принимавших микродозы аспирина. В той же генетической группе, но среди пациентов, получавших плацебо, заболели 3,3%. В относительных цифрах это дает разницу в рисках почти в 70%.

Интересно, что найденный генетический маркер никак не относится к уже известным генам, которые вызывают болезнь Альцгеймера. Это открытие указывает на совершенно новый механизм защиты мозга через работу тромбоцитов. Когда эти кровяные клетки становятся слишком активными, они могут образовывать микроскопические сгустки и вызывать скрытые воспаления в мельчайших сосудах головного мозга.

Однако такое защитное действиеаспирина сопряжено с серьезными побочными эффектами. У людей из группы риска ежедневный прием лекарства привел к росту опасных внутренних кровотечений, в первую очередь в желудке, кишечнике и тканях мозга: частота тяжелых осложнений выросла с 2,1% у принимавших плацебо до 4,4% у тех, кто пил лекарство.

Авторы исследования подчеркнули, что их открытие превращает дешевый и доступный аспирин в потенциальный инструмент точечной персонализированной медицины будущего, но предостерегли от самолечения. Принимать аспирин «для профилактики» без предварительного генетического анализа и прямого назначения врача смертельно опасно.

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