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NASA показало новую летающую лабораторию на базе Boeing 777

NASA ввело в строй новую воздушную платформу для научных исследований атмосферы и климата. В основе летающей лаборатории — широкофюзеляжный Boeing 777-200ER, который пришел на смену легендарному DC-8, прослужившему американскому космическому агентству 37 лет и завершившему карьеру в 2024 году.

Широкофюзеляжный Boeing 777-200ER / © NASA

Самолет, построенный в 2003 году, первоначально эксплуатировался авиакомпанией Japan Airlines. После нескольких лет простоя его приобрело NASA, а в 2025 году специалисты L3Harris Technologies приступили к масштабной модернизации машины. Самолет получил специальные иллюминаторы и системы для наблюдения за поверхностью Земли непосредственно под бортом, усовершенствованные средства связи и передачи данных, а также рабочие места для операторов научного оборудования.

Выбор Boeing 777-200ER не случаен. Самолет сочетает большую продолжительность полета, современную авионику и значительно более молодой возраст конструкции по сравнению с DC-8. Максимальная продолжительность отдельных исследовательских вылетов может достигать 18 часов, что позволит NASA проводить наблюдения в удаленных регионах и охватывать значительную часть Северного полушария.

Новая лаборатория будет использоваться для самых разных научных задач: от разработки и калибровки измерительных приборов до проверки данных, получаемых со спутников. На борту также можно будет исследовать атмосферную химию, метеорологические и океанографические процессы, вулканическую активность и другие явления, требующие непосредственных наблюдений с воздуха.

Первым крупным проектом для Boeing 777 станет миссия NURTURE, запланированная на январь–февраль 2027 года. Ученые намерены выяснить, как взаимодействие арктических воздушных масс с процессами в атмосфере средних широт способствует формированию экстремальной зимней погоды — от мощных снегопадов и ледяных штормов до сильного ветра и других опасных явлений.

Базой для экспедиции станет Гуз-Бей в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Отсюда самолет сможет выполнять длительные исследовательские полеты над Канадой, США, Гренландией, Арктикой, Северной Атлантикой и Европой.

Большая продолжительность полета даст исследователям возможность отслеживать атмосферные процессы еще на стадии их зарождения — за несколько дней до того, как они приведут к экстремальным погодным явлениям. В дальнейшем NASA сможет наблюдать, как эти возмущения развиваются и влияют на погоду в различных регионах.

Особенно ценным Boeing 777 станет для исследований высоких северных широт. Здесь спутниковые системы не всегда способны обеспечить необходимую точность и детализацию наблюдений, тогда как оснащенная научной аппаратурой воздушная лаборатория может непосредственно собирать данные в интересующих исследователей районах. Таким образом, новый самолет должен стать одним из ключевых инструментов NASA для изучения атмосферы и климатических процессов Земли на ближайшие десятилетия.