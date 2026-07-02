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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 июля, 07:29
Рейтинг: +938
Посты: 2046

Рейтинг крупнейших автопроизводителей мира 

Мировая автомобильная промышленность переживает одну из самых масштабных конкурентных перестроек за последние десятилетия. Пока Toyota и Volkswagen сохраняют лидерство по объемам продаж, китайские производители стремительно поднимаются в мировом рейтинге, тогда как ряд известных японских и европейских брендов постепенно теряет позиции.

Сообщество
# автомобили
# инфографика
# Рейтинги
# статистика
# транспорт
# экономика
Рейтинг крупнейших автопроизводителей мира (2020–2025) / © Visual Capitalist
Рейтинг крупнейших автопроизводителей мира (2020–2025) / © Visual Capitalist

Новая инфографика представляет 15 крупнейших автопроизводителей мира по объему продаж автомобилей в период с 2020 по 2025 год. Данные, основанные на ежегодной статистике F&I Tools, наглядно показывают, какие компании сумели укрепить свои позиции, а какие — заметно ослабили их за последние пять лет.

Реализовав в 2025 году более 11 миллионов автомобилей, Toyota вновь стала крупнейшим автопроизводителем мира. На протяжении всего десятилетия японский концерн неизменно возглавляет глобальный рейтинг, а второе место удерживает Volkswagen, продажи которого в 2025 году приблизились к отметке в девять миллионов машин. Эти компании также являются крупнейшими промышленными корпорациями соответственно Японии и Европы.

Однако для других японских автопроизводителей последние годы оказались менее успешными. Honda опустилась с пятого места в 2020 году на восьмое в 2025-м, а Nissan за тот же период переместился с седьмой позиции на десятую.

Европейские производители также столкнулись с серьезными трудностями после пандемии. Продажи Mercedes-Benz и Renault в 2025 году оказались ниже уровня 2020 года, а BMW потеряла сразу две позиции в мировом рейтинге.

Некоторые европейские и американские компании попытались сохранить конкурентоспособность за счет объединения усилий. Так, концерн Fiat Chrysler, ранее объединивший итальянского и американского автопроизводителей, в 2021 году слился с французской группой PSA, образовав компанию Stellantis. По итогам 2025 года новый автогигант занял пятое место в мире, продав 5,6 миллиона автомобилей.

Тем временем Китай превратился в один из главных центров мировой автомобильной индустрии. Пока многие традиционные производители Европы и Японии испытывали трудности, китайские компании, такие как BYD и Geely, демонстрировали впечатляющий рост.

Не входившая в первую пятнадцатку мирового рейтинга вплоть до 2023 года, BYD (Build Your Dreams — «Построй свои мечты») уже в 2024 году совершила настоящий прорыв, реализовав свыше 4,1 миллиона автомобилей по всему миру.

Компания стала одним из ведущих игроков на рынке электромобилей, значительно опередив по объемам продаж даже такие всемирно известные бренды, как Tesla, несмотря на практически полное отсутствие на рынке США.

Не менее успешно развивается и Geely. С 2020 по 2025 год компания более чем удвоила мировые продажи — с 1,3 миллиона до более чем 3 миллионов автомобилей.

За исключением Chrysler, традиционные американские автопроизводители также испытывают сложности с наращиванием своей доли мирового рынка, особенно на фоне усиливающейся конкуренции со стороны более доступных зарубежных производителей.

General Motors (GM), крупнейший автопроизводитель США по объему внутренних продаж, в 2025 году реализовал примерно на 500 тысяч автомобилей меньше, чем пятью годами ранее. Ford, напротив, сумел увеличить продажи примерно на 450 тысяч машин за тот же период.

Для сравнения, японская Suzuki продемонстрировала значительно более впечатляющие результаты, более чем удвоив продажи — с почти 1,5 миллиона автомобилей в 2020 году до почти 3,3 миллиона в 2025-м.

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